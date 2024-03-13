В издании Advanced появилась публикация о том, что ситуация в "Незалежной" может достичь поворотного момента уже к лету из-за истощения ВСУ.
Авторы предупредили, что без значительного наращивания военной поддержки со стороны Запада и радикальных изменений в стратегии киевского режима, страна может столкнуться с ухудшением положения, что может привести к серьёзным последствиям.
На Западе признали, что военные ВС РФ выстроили сеть многоуровневых оборонительных укреплений протяжённостью сотни километров, а украинцы этого не сделали. Журналисты отметили, что русские оперативно учатся и уже адаптировались на передовой.
"Украина находится на грани краха, а её союзники паникуют и хаотично ищут решение проблем", — содержится в источнике.
Татьяна Мусульбес, невеста участника "Дома-2" Романа Капаклы, волнующе объявила в своих соцсетях о своей беременности.