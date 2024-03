Из-за истощения ВСУ на Украине может произойти перелом этим летом

Your browser does not support the audio element.

В издании Advanced появилась публикация о том, что ситуация в "Незалежной" может достичь поворотного момента уже к лету из-за истощения ВСУ.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license