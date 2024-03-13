Из-за истощения ВСУ на Украине может произойти перелом этим летом

Advanced: на Украине может произойти перелом из-за истощения ВСУ летом 2024 года

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В издании Advanced появилась публикация о том, что ситуация в "Незалежной" может достичь поворотного момента уже к лету из-за истощения ВСУ.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Авторы предупредили, что без значительного наращивания военной поддержки со стороны Запада и радикальных изменений в стратегии киевского режима, страна может столкнуться с ухудшением положения, что может привести к серьёзным последствиям.

На Западе признали, что военные ВС РФ выстроили сеть многоуровневых оборонительных укреплений протяжённостью сотни километров, а украинцы этого не сделали. Журналисты отметили, что русские оперативно учатся и уже адаптировались на передовой.