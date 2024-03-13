МИД находится в тесном контакте с Сеулом по вопросу задержания южнокорейца

Министерство иностранных дел Российской Федерации сейчас находится в тесном контакте со столицей Южной Кореи по вопросу о задержании в РФ гражданина Южной Кореи Пэк Вон Суна.
В МИД России также сообщают, что консульский доступ к задержанному гражданину Южной Кореи в настоящее время прорабатывается.
Напомним, что это первый случай в истории России задержания по статье о шпионаже жителя Южной Кореи.
Ранее сообщалось, что Пэк Вон Суна этапировали из Владивостока в Москву.
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