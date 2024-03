МИД находится в тесном контакте с Сеулом по вопросу задержания южнокорейца

Министерство иностранных дел Российской Федерации сейчас находится в тесном контакте со столицей Южной Кореи по вопросу о задержании в РФ гражданина Южной Кореи Пэк Вон Суна.

Фото: commons.wikimedia.org by sailko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported