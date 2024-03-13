Полковник пояснил важность рейда ВС РФ на правый берег Днепра

Матвийчук: на правом берегу Днепра открывается выход на Запорожье

Военный эксперт Анатолий Матвийчук пояснил, насколько важна операция ВС РФ, переправившихся с рейдом на территорию, подконтрольную украинским силам. По его словам, на правом берегу Днепра для российской армии открывается выход к Запорожью.

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"Сейчас диверсионные группы противника действуют на этой территории и, в частности, уже возле Антоновского моста. Там они установили радиолокационную станцию, станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ), они оттуда выходили в набеги. Я полагаю, наши разведчики провели великолепную разведывательно-штурмовую операцию", — сказал эксперт.

Он добавил, что, скорее всего, наблюдение длилось даже не одну неделю, специально заготавливались плавсредства: обычные матрасы для соблюдения маскировки и тишины.

Эксперт считает, что российская армия будет продолжать проводить такие операции, двигаясь к Харькову.