Полковник пояснил важность рейда ВС РФ на правый берег Днепра

Военный эксперт Анатолий Матвийчук пояснил, насколько важна операция ВС РФ, переправившихся с рейдом на территорию, подконтрольную украинским силам. По его словам, на правом берегу Днепра для российской армии открывается выход к Запорожью.
"Сейчас диверсионные группы противника действуют на этой территории и, в частности, уже возле Антоновского моста. Там они установили радиолокационную станцию, станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ), они оттуда выходили в набеги. Я полагаю, наши разведчики провели великолепную разведывательно-штурмовую операцию", — сказал эксперт.
Он добавил, что, скорее всего, наблюдение длилось даже не одну неделю, специально заготавливались плавсредства: обычные матрасы для соблюдения маскировки и тишины.
Эксперт считает, что российская армия будет продолжать проводить такие операции, двигаясь к Харькову.
Граждане России смогут посещать страны Европейского союза без необходимости владения биометрическим паспортом.