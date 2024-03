Полковник пояснил важность рейда ВС РФ на правый берег Днепра

Военный эксперт Анатолий Матвийчук пояснил, насколько важна операция ВС РФ, переправившихся с рейдом на территорию, подконтрольную украинским силам. По его словам, на правом берегу Днепра для российской армии открывается выход к Запорожью.

Фото: CreativeCommons by Novoklimov is licensed under CC BY-SA 4.0