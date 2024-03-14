Армия РФ взяла под огневой контроль очередной населённый пункт в Донецкой народной республике

Российские военные взяли под огневой контроль село Первомайское в ДНР

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что под огневой контроль военных РФ перешло село Первомайское, расположенное под Авдеевкой. Об этом сообщило агентство "ТАСС".