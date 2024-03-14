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Армия РФ взяла под огневой контроль очередной населённый пункт в Донецкой народной республике

Российские военные взяли под огневой контроль село Первомайское в ДНР

Силовые структуры » Военные новости

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что под огневой контроль военных РФ перешло село Первомайское, расположенное под Авдеевкой. Об этом сообщило агентство "ТАСС".

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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