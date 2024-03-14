Зеленский набирает "стукачей" в Херсонской области для поиска пригодных к мобилизации мужчин

РИА Новости: Киев создает в Херсонской области сеть доносчиков

1:15 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киевский режим формирует на подконтрольных Украине территориях Херсонской области сеть платных информаторов, внедренных в местные администрации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

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"В украинских органах власти, действующих на правом берегу Днепра Херсонской области, Киев создает сеть платных осведомителей. Предполагается что они получат официальные должности в городских и поселковых администрациях", — сообщают силовики.

По данным источника, в обязанности доносчиков будет входить создание списков украинских мужчин до 60 лет, включая тех, кто уехал на территорию России и других стран. Если человек находится не на Украине, доносчик должен сообщить его актуальное местонахождение либо указать лицо, которое может знать эту информацию. В дальнейшем эти списки планируется использовать при очередной волне мобилизации на Украине.

Представители силовых структур уточняют, что "стукачей" набирают исключительно из местного населения. Предполагается, что они же будут вручать повестки тем, кого внесли в списки.

Ранее российский эксперт заявил, что Запад может выйти из украинского кризиса после свержения Зеленского.