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ВС РФ ликвидировали украинского солдата, который мечтал "станцевать на крыше Мавзолея в Москве с саблями"

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Силовые структуры » Военные новости

Российские солдаты ликвидировали украинского диверсанта Николая Томайчука, который мечтал станцевать с саблями на крыше Мавзолея в столице РФ. Об этом пишет портал URA. RU со ссылкой на блогера Александр Семченко.

ВС РФ ликвидировали украинского солдата, который мечтал "станцевать на крыше Мавзолея в Москве с саблями"
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

"Декоммунизатора денацифицировали", — написал Семченко в своем telegram-канале.

Также о гибели Томайчука сообщил городской совет Каменец-Подольска в Facebook*.

"Потеря, <…> у нас тяжелые новости с фронта. Николай Томайчук, позывной Танцор", — говорится в некрологе.

"Танцор" был во главе небольшого подразделения, воюющего на северо-восточном направлении. А позывной ему такой дали из-за того, что до службы в украинской армии он был профессиональным хореографом.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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