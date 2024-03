Все таки не станцует: российские военные ликвидировали украинского солдата с позывным "Танцор"

Your browser does not support the audio element.

Российские солдаты ликвидировали украинского диверсанта Николая Томайчука, который мечтал станцевать с саблями на крыше Мавзолея в столице РФ. Об этом пишет портал URA. RU со ссылкой на блогера Александр Семченко.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license