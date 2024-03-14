Все таки не станцует: российские военные ликвидировали украинского солдата с позывным "Танцор"

ВС РФ ликвидировали украинского солдата, который мечтал "станцевать на крыше Мавзолея в Москве с саблями"

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские солдаты ликвидировали украинского диверсанта Николая Томайчука, который мечтал станцевать с саблями на крыше Мавзолея в столице РФ. Об этом пишет портал URA. RU со ссылкой на блогера Александр Семченко.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

"Декоммунизатора денацифицировали", — написал Семченко в своем telegram-канале.

Также о гибели Томайчука сообщил городской совет Каменец-Подольска в Facebook*.

"Потеря, <…> у нас тяжелые новости с фронта. Николай Томайчук, позывной Танцор", — говорится в некрологе.

"Танцор" был во главе небольшого подразделения, воюющего на северо-восточном направлении. А позывной ему такой дали из-за того, что до службы в украинской армии он был профессиональным хореографом.

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