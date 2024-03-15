В Минобороны рассказали, как отбили атаку ВСУ на село Козинка в Белгородской области

В МО заявили об уничтожении атаковавших Белгородскую область диверсантов ВСУ

Министерство обороны России раскрыло подробности уничтожения украинского десанта, который пытался проникнуть в село Козинка. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Фото: vitalykuzmin.net by Виталий Кузьмин is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Как заявили в МО РФ, 30 десантников на двух вертолётах Ми-8 высадились в одном километре от российской границы. Помимо бойцов ВСУ, в составе группы были и иностранные наёмники. Боевики выдвинулись в сторону села Козинки Белгородской области.

Врага заметили российские военные и пограничники. По противнику были нанесены удары с воздуха, артиллерией, в результате чего боевики понесли серьёзные потери и отступили вглубь украинской территории. Там они попали на минное поле, и были уничтожены окончательно. Кроме того, были ликвидированы и бойцы, которые отправились спасать уцелевших диверсантов.

Всего противник потерял убитыми более 50 человек. Населённый пункт под контролем РФ, резюмировали в российском Минобороны.

Напомним, ранее сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинских военных на территории региона нет. При этом глава региона добавил, что село Козинка получило серьёзные повреждения. Жителям населённого пункта власти помогли с временным размещением.