Диверсант намеревался организовать крушение поезда

ФСБ опубликовала кадры задержания злоумышленника, планировавшего теракт на Транссибирской магистрали. В "Российской газете" есть соответствующее видео с кадрами задержания.
По данным российских спецслужб гражданин России 1962 года рождения был завербован СБУ и проходил диверсионную подготовку во Львове и в Киеве, где и получил задание на территории России. Через Молдавию и Турцию подозреваемый прибыл в Россию и перебрался в окрестности Екатеринбурга. Непосредственно в этом регионе злоумышленник планировал диверсию на одной из станций. Он планировал разместить на рельсах некое устройство "костыль", которое должно было привести к крушению поезда, который бы наехал на это препятствие.
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