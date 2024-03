Уничтожены националисты и техника ВСУ. Российские войска нанесли удар по позициям "Кракена"

Согласно информации, предоставленной Министерством обороны Российской Федерации, российские военные нанесли удачный удар по позициям националистического формирования "Кракен*".

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license