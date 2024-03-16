Уничтожены националисты и техника ВСУ. Российские войска нанесли удар по позициям "Кракена"

Согласно информации, предоставленной Министерством обороны Российской Федерации, российские военные нанесли удачный удар по позициям националистического формирования "Кракен*".
Ведомство опубликовало видеоролик, в котором видно, что удар был нанесен при помощи авиационных боеприпасов ОДАБ-1500.
Ранее Pravda.ru сообщала, что в Минобороны РФ рассказали о подвиге рядового Егорова, который спас своих раненных товарищей, находясь под плотным огнем украинских боевиков, и оказал им первую медицинскую помощь.
Россия продолжает проведение СВО на Украине. 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о ее начале и заявил, что одной из главных целей спецоперации является "ликвидация нацисткой угрозы".
* экстремистская и террористическая организация, запрещена в РФ.
Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.