Уничтожены националисты и техника ВСУ. Российские войска нанесли удар по позициям "Кракена"

МО РФ: ВС РФ ликвидировали до 300 националистов "Кракена"

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Согласно информации, предоставленной Министерством обороны Российской Федерации, российские военные нанесли удачный удар по позициям националистического формирования "Кракен*".

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Ведомство опубликовало видеоролик, в котором видно, что удар был нанесен при помощи авиационных боеприпасов ОДАБ-1500.

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Россия продолжает проведение СВО на Украине. 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о ее начале и заявил, что одной из главных целей спецоперации является "ликвидация нацисткой угрозы".

* экстремистская и террористическая организация, запрещена в РФ.