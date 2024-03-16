Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил о том, что украинские военные, оказавшись в плену, признаются, что не понимают, за что именно они воюют. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
По словам сенатора, военнослужащие из Украины, попадая в ситуацию, когда они вдали от воздействия киевской пропаганды, не могут даже объяснить, какие идеалы и цели они на самом деле отстаивали на поле боя.
Ранее Pravda.ru цитировала заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского, который заявил, что украинский президент Владимир Зеленский готов утопить в крови всю страну и пожертвовать последними украинцами ради сохранения власти.
Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.