Лучше спросить у Зеленского: бойцы ВСУ, попадая в плен, признаются, что не знают, за что воюют

Кастюкевич: боевики ВСУ не знают, за что воюют

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил о том, что украинские военные, оказавшись в плену, признаются, что не понимают, за что именно они воюют. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Фото: flickr.com by Нацгвардія України is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По словам сенатора, военнослужащие из Украины, попадая в ситуацию, когда они вдали от воздействия киевской пропаганды, не могут даже объяснить, какие идеалы и цели они на самом деле отстаивали на поле боя.

Ранее Pravda.ru цитировала заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского, который заявил, что украинский президент Владимир Зеленский готов утопить в крови всю страну и пожертвовать последними украинцами ради сохранения власти.