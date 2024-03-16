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Лучше спросить у Зеленского: бойцы ВСУ, попадая в плен, признаются, что не знают, за что воюют

Кастюкевич: боевики ВСУ не знают, за что воюют

0:43
Силовые структуры » Военные новости

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил о том, что украинские военные, оказавшись в плену, признаются, что не понимают, за что именно они воюют. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Кастюкевич: боевики ВСУ не знают, за что воюют
Фото: flickr.com by Нацгвардія України is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По словам сенатора, военнослужащие из Украины, попадая в ситуацию, когда они вдали от воздействия киевской пропаганды, не могут даже объяснить, какие идеалы и цели они на самом деле отстаивали на поле боя.

Ранее Pravda.ru цитировала заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского, который заявил, что украинский президент Владимир Зеленский готов утопить в крови всю страну и пожертвовать последними украинцами ради сохранения власти.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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