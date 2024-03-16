Зеленский никак не успокоится: вооруженные силы РФ пресекли попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы ВСУ на территорию РФ

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что российские военные сорвали попытку проникновения украинских диверсантов из Сумской области на территорию Российской Федерации.
Бои произошли со стороны населенного пункта Поповка в Сумской области, а также по направлению населенных пунктов Сподарюшино и Козинка в Белгородской области. Российские военные приняли все меры по ликвидации угрозы и успешно отразили атаку противника.
Ранее Pravda.ru сообщала, что в Минобороны РФ заявили о ликвидации до трехсот украинских националистов батальона "Кракен"*.
* экстремистская и террористическая организация, запрещена в РФ.
Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.