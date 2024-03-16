Зеленский никак не успокоится: вооруженные силы РФ пресекли попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы ВСУ на территорию РФ

МО РФ: пресечена попытка наступления украинской ДРГ на Белгородскую область

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что российские военные сорвали попытку проникновения украинских диверсантов из Сумской области на территорию Российской Федерации.

Фото: flickr.com by Нацгвардія України is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Бои произошли со стороны населенного пункта Поповка в Сумской области, а также по направлению населенных пунктов Сподарюшино и Козинка в Белгородской области. Российские военные приняли все меры по ликвидации угрозы и успешно отразили атаку противника.

Ранее Pravda.ru сообщала, что в Минобороны РФ заявили о ликвидации до трехсот украинских националистов батальона "Кракен"*.

* экстремистская и террористическая организация, запрещена в РФ.