Зеленский никак не успокоится: вооруженные силы РФ пресекли попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы ВСУ на территорию РФ

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что российские военные сорвали попытку проникновения украинских диверсантов из Сумской области на территорию Российской Федерации.

Фото: flickr.com by Нацгвардія України is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic