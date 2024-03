Российская разведка обладает данными обо всех действиях противника. Западу стало "тревожно"

Your browser does not support the audio element.

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Россия располагает значительной разведывательной информацией о действиях украинских вооруженных сил.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International