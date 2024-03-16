Российская разведка обладает данными обо всех действиях противника. Западу стало "тревожно"

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Россия располагает значительной разведывательной информацией о действиях украинских вооруженных сил.
В своем блоге на YouTube Меркурис отметил, что российские спецслужбы имеют возможность проводить чувствительные удары по таким подразделениям Вооруженных Сил Украины, как "Кракен*".
"Они знают, где военные ВСУ проводят конфиденциальные собрания. Они могут проследить, где находятся зенитно-ракетные комплексы Patriot", — говорит эксперт.
Меркурис признал, что данный факт его очень "тревожит".
Ранее Pravda.ru писала, что российские военные нанесли удар по позициям националистического формирования "Кракен". Соответствующий видеоролик опубликовали в Минобороны РФ.
* экстремистская и террористическая организация, запрещена в РФ
Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.