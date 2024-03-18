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"Есть разные сценарии". Военный эксперт Колчин рассказал, где на Украине может быть создана санитарная зона, о которой говорил Путин

Военный эксперт: География санитарной зоны на Украине будет зависеть от хода СВО

1:36
Силовые структуры

Санитарная зона на Украине будет создана, а ее география может колебаться в зависимости от хода СВО, заявил Pravda.Ru военный эксперт, эксперт Центра сопровождения политических процессов, политолог Петр Колчин.

Военный эксперт: География санитарной зоны на Украине будет зависеть от хода СВО
Фото: function.mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Эксперт отметил, что вопрос формирования буферной зоны, которая не позволит украинским националистам и их западным кураторам обстреливать приграничные города России, отрабатывается.

"То, что санитарная зона будет создана, сомнений нет. Тут многое зависит от того, переживет ли украинская государственность предстоящую катастрофу, в которую Киев свою страну толкает на протяжении многих лет. Поэтому тут есть разные сценарии. И в зависимости от этих сценариев может колебаться географическое положение санитарной зоны — будь это Центральная Украина или даже, может быть, Западная Украина. Все будет решаться в ходе спецоперации и того, что останется от украинского государства, если останется", — пояснил собеседник Pravda.Ru.

Говоря об эффективности санитарной зоны, эксперт отметил, что гипотетически ее создание позволит оттеснить киевских боевиков от границ России. Однако лучший способ обеспечить безопасность российских территорий — это полностью ликвидировать киевский режим, подчеркнул Колчин.

В понедельник Владимир Путин на пресс-конференции по итогам президентских выборов допустил создание санитарной зоны между Россией и Украиной с целью недопущения обстрелов киевским режимом приграничных городов РФ. 

Ранее военный эксперт оценил вероятность новой волны мобилизации в России.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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