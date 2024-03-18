"Есть разные сценарии". Военный эксперт Колчин рассказал, где на Украине может быть создана санитарная зона, о которой говорил Путин

Санитарная зона на Украине будет создана, а ее география может колебаться в зависимости от хода СВО, заявил Pravda.Ru военный эксперт, эксперт Центра сопровождения политических процессов, политолог Петр Колчин.
Эксперт отметил, что вопрос формирования буферной зоны, которая не позволит украинским националистам и их западным кураторам обстреливать приграничные города России, отрабатывается.
"То, что санитарная зона будет создана, сомнений нет. Тут многое зависит от того, переживет ли украинская государственность предстоящую катастрофу, в которую Киев свою страну толкает на протяжении многих лет. Поэтому тут есть разные сценарии. И в зависимости от этих сценариев может колебаться географическое положение санитарной зоны — будь это Центральная Украина или даже, может быть, Западная Украина. Все будет решаться в ходе спецоперации и того, что останется от украинского государства, если останется", — пояснил собеседник Pravda.Ru.
Говоря об эффективности санитарной зоны, эксперт отметил, что гипотетически ее создание позволит оттеснить киевских боевиков от границ России. Однако лучший способ обеспечить безопасность российских территорий — это полностью ликвидировать киевский режим, подчеркнул Колчин.
В понедельник Владимир Путин на пресс-конференции по итогам президентских выборов допустил создание санитарной зоны между Россией и Украиной с целью недопущения обстрелов киевским режимом приграничных городов РФ.
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