"Станет законной целью России". Военный эксперт Леонков предупредил, что будет с Францией, если она введёт свои войска на Украину

Военный эксперт Леонков: Франция может стать законной целью России, если Париж отправит свои войска на Украину

2:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Франция может стать законной целью России в случае, если Париж отправит свои войска в помощь Украине. Об этом Pravda.Ru заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Фото: flickr.com by USAFE AFAFRICA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По словам специалиста, французские наемники принимают участие в конфликте на Украине с 2022 года.

В разбитой технике мы находим как раз вот этих "волонтеров", которые, на самом деле, и являются кадровыми военными. Поэтому их отправка, если она будет официальная, тогда это будет официальным вмешательством Франции в военный конфликт. Но это будет не вмешательство НАТО, а вмешательство Франции, — отметил собеседник Pravda.Ru.

Как добавил Леонков, если страна официально вмешивается в конфликт, она становится его участником. Соответственно, продолжил военный эксперт, Россия должна отвечать этой стране, где бы они ни была.

Если Франция становится сторонником конфликта, одной из сторон, в данном случае Украины, то, соответственно, Россия будет считать её как законную цель. И тогда возможно боестолкновение между Францией и Россией. И НАТО тут помогать не будет. Пятая статья Вашингтонского договора (1) задействована не будет, потому что это будет агрессия со стороны Франции, официально подтвержденная, если он официально направит туда войска. Как бы он их там не называл: санитарными, вспомогательными, техническими — значения не имеет, — резюмировал он.

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин рассказал, что Франция собирается отправить в помощь Киеву порядка двух тысяч бойцов. И это только на начальном этапе.

Для справки (1):

Пятая статья Североатлантического договора "О коллективной обороне" означает, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов альянса. Впервые и единственный раз за свою историю НАТО применила эту статью после террористических актов, совершенных 11 сентября 2001 года против США.