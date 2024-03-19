Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Белорусская актриса Мацкевич-Грибок снимает короткие ролики с невероятными перевоплощениями за 10 секунд
Моторист объяснил, какой показатель важнее: мощность или крутящий момент
Власти Ростовской области хотят привлечь на работу больше казаков с помощью денег
Мужчину могут посадить на семь лет за взрыв петарды в мэрии Черногорска
Суд засекретил приговор бизнесмену в Перми за махинации на госзакупках
Осужденным разрешили погулять по городу и показали им виртуальную реальность
Карта "Мир" станет обязательным условием для работы заведений на Кубе
Тинькофф запускает онлайн-ипотеку на новостройки c "алгоритмической" страховкой
Сорт томата "Кленовый сироп"
"Станет законной целью России". Военный эксперт Леонков предупредил, что будет с Францией, если она введёт свои войска на Украину

Военный эксперт Леонков: Франция может стать законной целью России, если Париж отправит свои войска на Украину

2:02
Силовые структуры » Военные новости

Франция может стать законной целью России в случае, если Париж отправит свои войска в помощь Украине. Об этом Pravda.Ru заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Военный эксперт Леонков: Франция может стать законной целью России, если Париж отправит свои войска на Украину
Фото: flickr.com by USAFE AFAFRICA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По словам специалиста, французские наемники принимают участие в конфликте на Украине с 2022 года.

В разбитой технике мы находим как раз вот этих "волонтеров", которые, на самом деле, и являются кадровыми военными. Поэтому их отправка, если она будет официальная, тогда это будет официальным вмешательством Франции в военный конфликт. Но это будет не вмешательство НАТО, а вмешательство Франции, — отметил собеседник Pravda.Ru.

Как добавил Леонков, если страна официально вмешивается в конфликт, она становится его участником. Соответственно, продолжил военный эксперт, Россия должна отвечать этой стране, где бы они ни была.

Если Франция становится сторонником конфликта, одной из сторон, в данном случае Украины, то, соответственно, Россия будет считать её как законную цель. И тогда возможно боестолкновение между Францией и Россией. И НАТО тут помогать не будет. Пятая статья Вашингтонского договора (1) задействована не будет, потому что это будет агрессия со стороны Франции, официально подтвержденная, если он официально направит туда войска. Как бы он их там не называл: санитарными, вспомогательными, техническими — значения не имеет, — резюмировал он.

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин рассказал, что Франция собирается отправить в помощь Киеву порядка двух тысяч бойцов. И это только на начальном этапе.

Для справки (1): 

Пятая статья Североатлантического договора "О коллективной обороне" означает, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов альянса. Впервые и единственный раз за свою историю НАТО применила эту статью после террористических актов, совершенных 11 сентября 2001 года против США.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Три пары "звёзд" кино, сыгравших великую любовь на экране, но жутко ненавидящих друг друга в жизни

Порой актёры настолько правдоподобно изображают любовь и страсть, что зрители готовы их даже поженить. Или по крайней мере приписать им роман.

Три пары "звёзд" кино, сыгравших великую любовь на экране, но жутко ненавидящих друг друга в жизни
Что посадить под яблоней
Вот что нужно посадить под яблоней: эффективно используйте пространство
Петросян рассказал, как сохраняет свою мужскую силу в 78 лет
Откровения тревел-блогерши: впечатления о жизни в Германии и встрече с немецким хозяином
Ереван "привержен развивать существующий политический диалог с НАТО" Любовь Степушова Уничтожение Abrams под Авдеевкой стало закономерностью Дмитрий Плотников
В Германии рассказали о невиданной ранее скорости банкротства местных компаний
Прихожая должна быть оформлена только в этих цветах, и никак иначе, призвала дизайнер
Томаты вырастают гигантами без теплицы: огородница из Сибири выращивает эти сорта на открытой земле — урожай впечатляет
Томаты вырастают гигантами без теплицы: огородница из Сибири выращивает эти сорта на открытой земле — урожай впечатляет
Последние материалы
Суп из нута и моркови: вкусное диетическое блюдо для желающих похудеть
Овечкин превзошёл Гретцки по количеству матчей с голами в регулярных чемпионатах
Маскне: разбираемся, что это, почему одноразовую маску стоит заменить многоразовой, как ее носить и стирать
Как обезопасить себя от вредного холестерина
CHM: наши бактерии более индивидуальны, чем считалось
Взрыв произошел в квартире дома в Нижнем Новгороде
Знаменитые советские фильмы, которые иностранцы не смогли понять
Нутрициолог назвала полезные альтернативы кофе
Эксперт Лашко: в случае закрытия банка кредитные обязательства все равно придется исполнять
"Развеял слухи": Карл III пообщался с ветеранами Корейской войны после распространения лживой информации о его смерти
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников