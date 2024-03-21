Почему Россия тянула 44 дня с ударами по Киеву? Ответ весьма простой

Штабы с командованием и наёмниками: Россия нанесла удары по Киеву

ВС РФ атаковали ракетами Киев. 44 дня российская армия не делала, имея на то, наверняка, веские основания.

Фото: Телеграм-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева by Михаил Развожаев

А почему Россия так долго тянула, рассказал капитан первого ранга в запасе, военный эксперт Василий Дандыкин.

"Цели изучали. Это очень серьёзное дело с учётом того, что мы не бьём по поликлиникам, детсадам, домам. Значит, нужно было, чтобы изделия, особенно "Кинжалы", прилетели куда надо", — отмечает обозреватель.

Всё связано ещё и с тем, что постоянно идёт разведка. И не только над Чёрным морем, но и со спутников и т. д. И ВС РФ надо было обмануть врага, поэтому маршруты не шли сразу на украинскую столицу.

По его словам, задача выполнена. "Кинжалы" применялись по штабам, включая штабы с "инструкторами" с Запада. Били также по Харькову и по Одессе, цитирует "Царьград" аналитика.