Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Легендарные актёры, истории любви которых похожи на сюжет фильма
Терапевт Артемова предупредила, что спортивные перегрузки могут стать причиной хронических воспалений
Как самостоятельно вернуть прежнюю мощность двигателю?
У пригнанного из КНР авто могут возникнуть сложности с обслуживанием и гарантией
Специалисты объяснили, почему кофе оказывает слабительное действие
22-летний наследник Майкла Джексона судится со своей бабушкой
Виктор Орбан направил поздравление Путину в связи с победой на выборах
Роспотребнадзор: обязательно изучите условия договора при страховании жилья
Минсельхозы Польши и стран Балтии намерены добиваться от Брюсселя запрета на импорт зерна из РФ
Почему Россия тянула 44 дня с ударами по Киеву? Ответ весьма простой

Штабы с командованием и наёмниками: Россия нанесла удары по Киеву

Силовые структуры

ВС РФ атаковали ракетами Киев. 44 дня российская армия не делала, имея на то, наверняка, веские основания.

Штабы с командованием и наёмниками: Россия нанесла удары по Киеву
Фото: Телеграм-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева by Михаил Развожаев

А почему Россия так долго тянула, рассказал капитан первого ранга в запасе, военный эксперт Василий Дандыкин.

"Цели изучали. Это очень серьёзное дело с учётом того, что мы не бьём по поликлиникам, детсадам, домам. Значит, нужно было, чтобы изделия, особенно "Кинжалы", прилетели куда надо", — отмечает обозреватель.

Всё связано ещё и с тем, что постоянно идёт разведка. И не только над Чёрным морем, но и со спутников и т. д. И ВС РФ надо было обмануть врага, поэтому маршруты не шли сразу на украинскую столицу.

По его словам, задача выполнена. "Кинжалы" применялись по штабам, включая штабы с "инструкторами" с Запада. Били также по Харькову и по Одессе, цитирует "Царьград" аналитика.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Анталия против России: немецкие туристы меняют картину туристического рынка

В Анталии немецкие туристы представляют серьёзную конкуренцию российским, и турецкие эксперты смотрят на это с оптимизмом.

Немецкие туристы бросили вызов россиянам в Анталии
Певец Александр Маршал призвал прекратить писать новости об Орбакайте
Александр Маршал призвал придать забвению личность Кристины Орбакайте
Супруга Михаила Ширвиндта рассказала, почему его отец был особенным человеком
Посадите это в приствольный круг вишни: не оставляйте пустыми эти ценные участки - польза и красота для вашего сада
Олимпиада как мерило политически зрелого россиянина Дмитрий Плотников На Западе восхитились политикой России по привязке рубля к золоту Любовь Степушова Актриса Лариса Лужина отметила свой 85-летний юбилей в Доме кино Анжела Якубовская
Гильотина для петухов из Парижа. Чем закончится поездка на Украину армии ЕС
Вот куда нужно поставить фикус Бенджамина: создайте своими руками ауру денег — один предмет усилит эффект
Советский танк Т-55 признан американцами
Советский танк Т-55 признан американцами
Последние материалы
Роспотребнадзор: обязательно изучите условия договора при страховании жилья
Минсельхозы Польши и стран Балтии намерены добиваться от Брюсселя запрета на импорт зерна из РФ
Украинские СМИ заявили, что ВКС России ударили по штабу ГУР в Киеве
На рынок России вышел новый кроссовер Skoda Kamiq за 2,65 млн рублей
Боксер Кудряшов пожелал Макрону удачи в занятиях боксом, а не в фотосессиях
Певец Shaman рассказал, почему возникли слухи о его конфликте с Леонидом Агутиным
Что думают кошки, когда вы их целуете
Средства с лавандой для успокоения, увлажнения и омоложения
Признаки того, что кошка любит и ценит вас
Юрист Некрасов объяснил, грозит ли Кологривому наказание за сексуальное домогательство
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников