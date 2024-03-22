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ВС РФ освободили Мирное в Запорожской области

1:00
Силовые структуры » Военные новости

В ходе операции на южно-донецком направлении российские подразделения группировки войск "Восток" достигли значительных успехов. Они освободили населенный пункт Мирное в Запорожской области и улучшили свои тактические позиции на передовой.

ВС РФ освободили Мирное в Запорожской области
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative CommonsAttribution 4.0 Licence

Кроме того, был нанесен удар по формированиям 1-й бригады национальной гвардии Украины, а также 127-й и 128-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Шахтерское, Ровнополь и Урожайное Донецкой Народной Республики.

Российские войска успешно отразили пять контратак 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Урожайного и Владимировки Донецкой Народной Республики. В результате этих боев противник понес значительные потери: более 935 украинских военнослужащих были уничтожены, а также три танка, 11 бронированных машин, 25 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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