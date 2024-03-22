Министерство обороны России сообщило об освобождении населенного пункта Мирное и прочих успехах российской армии

ВС РФ освободили Мирное в Запорожской области

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В ходе операции на южно-донецком направлении российские подразделения группировки войск "Восток" достигли значительных успехов. Они освободили населенный пункт Мирное в Запорожской области и улучшили свои тактические позиции на передовой.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative CommonsAttribution 4.0 Licence

Кроме того, был нанесен удар по формированиям 1-й бригады национальной гвардии Украины, а также 127-й и 128-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Шахтерское, Ровнополь и Урожайное Донецкой Народной Республики.

Российские войска успешно отразили пять контратак 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Урожайного и Владимировки Донецкой Народной Республики. В результате этих боев противник понес значительные потери: более 935 украинских военнослужащих были уничтожены, а также три танка, 11 бронированных машин, 25 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии.