Василий Небензя: задача СВО по демилитаризации Украины фактически выполнена

Василий Небензя констатировал, что задача демилитаризации Украины Россией выполнена

Постоянный представитель России в Совете безопасности ООН Василий Небензя заявил, что по сути одна из целей начала СВО на Украине в виде демилитаризации Украины выполнена.

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"С учетом того, что ВСУ давно уже не воюют своим вооружением, можно сказать, что цель нашей СВО по демилитаризации собственно Украины выполнена. Теперь боевики выживают исключительно за счет поставок от стран НАТО".

Действительно, в ходе СВО был уничтожен весь оружейный запас и мощности ВПК Украины, доставшиеся ей в наследство после распада СССР. Обладая одной из крупнейших армий в мире и одним из самых мощных оборонно-промышленных комплексов, Украина до 2022 года по праву могла считаться одной из самых развитых в военно-промышленном плане стран. Однако теперь у страны нет ни собственной авиации, ни бронетанковых войск, а ставка делается на беспилотники и поступление западной техники и стрелкового вооружения.