Василий Небензя: задача СВО по демилитаризации Украины фактически выполнена

Постоянный представитель России в Совете безопасности ООН Василий Небензя заявил, что по сути одна из целей начала СВО на Украине в виде демилитаризации Украины выполнена.

Фото: wikipedia.org by Tatarstan.ru is licensed under CC BY 4.0