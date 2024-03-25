Владимир Сальдо заявил, что армия Украины сменила тактику в Херсонской области и перешла к обстрелу гражданских объектов

По сообщению губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, украинские военные изменили свою тактику на Херсонском направлении. Вместо попыток продвижения они сосредоточились на обстрелах гражданских объектов инфраструктуры.
Сальдо рассказал, что противник использует артиллерию, в том числе кассетные боеприпасы, а также минометы для нанесения ударов по населенным пунктам вблизи линии соприкосновения.
Особую угрозу для мирных жителей, по его словам, представляют беспилотники. Украинские дроны барражируют над дорогами в направлении Алешек и Каховки, атакуя гражданские автомобили. Они также наводятся на больницы, общественные здания, остановки транспорта и жилые дома.
"БПЛА кружат над дорогами на Алешки и Каховку и атакуют мирные автомобили. Украинские террористы направляют беспилотники на больницы, другие общественные здания, остановки транспорта, дома. Это намеренная попытка террора и запугивания населения", — отметил губернатор.
Губернатор расценивает такие действия как преднамеренный террор и запугивание мирного населения со стороны украинских военных формирований.
Херсонская область вошла в состав России после проведения референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстрелы региона. В настоящее время под российским контролем находится 75% территории области, тогда как правобережье Днепра, включая город Херсон, удерживают украинские войска.
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