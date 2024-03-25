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Владимир Сальдо заявил, что армия Украины сменила тактику в Херсонской области и перешла к обстрелу гражданских объектов

Сальдо: ВСУ в Херсонской области сменили тактику и продолжают террор населения

1:34
Силовые структуры » Военные новости

По сообщению губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, украинские военные изменили свою тактику на Херсонском направлении. Вместо попыток продвижения они сосредоточились на обстрелах гражданских объектов инфраструктуры.

Сальдо: ВСУ в Херсонской области сменили тактику и продолжают террор населения
Фото: Mil.gov.ua by 92nd Kish Otaman Ivan Sirko Mechanized Brigade is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Сальдо рассказал, что противник использует артиллерию, в том числе кассетные боеприпасы, а также минометы для нанесения ударов по населенным пунктам вблизи линии соприкосновения.

Особую угрозу для мирных жителей, по его словам, представляют беспилотники. Украинские дроны барражируют над дорогами в направлении Алешек и Каховки, атакуя гражданские автомобили. Они также наводятся на больницы, общественные здания, остановки транспорта и жилые дома.

"БПЛА кружат над дорогами на Алешки и Каховку и атакуют мирные автомобили. Украинские террористы направляют беспилотники на больницы, другие общественные здания, остановки транспорта, дома. Это намеренная попытка террора и запугивания населения", — отметил губернатор.

Губернатор расценивает такие действия как преднамеренный террор и запугивание мирного населения со стороны украинских военных формирований.

Херсонская область вошла в состав России после проведения референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстрелы региона. В настоящее время под российским контролем находится 75% территории области, тогда как правобережье Днепра, включая город Херсон, удерживают украинские войска.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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