Защита российского неба: что остановит украинские беспилотники-камикадзе

Проблема атак ударных БПЛА по российским НПЗ сегодня существует.
Она активно обсуждается и в Минэнерго, и в Минобороны России. Особое внимание уделяется мерам защиты, в частности, зенитными ракетно-пушечными комплексами (ЗРПК) "Панцирь-С1".
Об этом сообщил военный аналитик Евгений Даманцев.
"Для этого имеются все тактико-технические козыри. В первую очередь, это целевая канальность, достигающая 4 одновременно перехватываемых целей, а также высокая огневая производительность порядка 10-12 перехватываемых в минуту целей", — отмечает эксперт.
Не менее важным аспектом обнаружения и перехвата БПЛА названо размещение комплексов ПВО на "высотах", пишет "Военное дело".
Даже может потребоваться возведение вышек-ферм (20-30 метров) для поднятия "Панцирей-С1", чтобы улучшить сектор обзора оптико-электронных модулей и радиолокационных средств от крон деревьев.
Назвал обозреватель и ЗРК "Тор-М2", которые способны эффективно обнаружить и сопроводить цели на большем расстоянии, а значит, противостоять массированным ударам беспилотников. Три таких ЗРК может отразить 48 ударных дронов ВСУ, подытожил Даманцев.
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