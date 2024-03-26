Защита российского неба: что остановит украинские беспилотники-камикадзе

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Российские заводы от атак БПЛА защитят ЗРПК "Панцирь-С1" и ЗРК "Тор-М2"

Силовые структуры

Проблема атак ударных БПЛА по российским НПЗ сегодня существует.

Российские заводы от атак БПЛА защитят ЗРПК "Панцирь-С1" и ЗРК "Тор-М2"
Фото: wikimedia.org by C.Stadler/Bwag is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Она активно обсуждается и в Минэнерго, и в Минобороны России. Особое внимание уделяется мерам защиты, в частности, зенитными ракетно-пушечными комплексами (ЗРПК) "Панцирь-С1".

Об этом сообщил военный аналитик Евгений Даманцев.

"Для этого имеются все тактико-технические козыри. В первую очередь, это целевая канальность, достигающая 4 одновременно перехватываемых целей, а также высокая огневая производительность порядка 10-12 перехватываемых в минуту целей", — отмечает эксперт.

Не менее важным аспектом обнаружения и перехвата БПЛА названо размещение комплексов ПВО на "высотах", пишет "Военное дело".

Даже может потребоваться возведение вышек-ферм (20-30 метров) для поднятия "Панцирей-С1", чтобы улучшить сектор обзора оптико-электронных модулей и радиолокационных средств от крон деревьев.

Назвал обозреватель и ЗРК "Тор-М2", которые способны эффективно обнаружить и сопроводить цели на большем расстоянии, а значит, противостоять массированным ударам беспилотников. Три таких ЗРК может отразить 48 ударных дронов ВСУ, подытожил Даманцев.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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