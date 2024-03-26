Для Киева продолжается ухудшаться ситуация на всех фронтах.
После освобождения русской армией Авдеевки, Генштаб ВСУ перебросил на "трудные" участки немалые резервы и даже около месяца удерживал ситуацию.
Но резервы сгорели, и оборона затрещала в нескольких местах, заявил военный обозреватель Влад Шлепченко.
25 марта стало известно о серьёзном продвижении ВС РФ на Запорожском фронте — прорвана оборона врага к северо-западу от Вербового.
"Сегодня же стало известно о продвижении наших штурмовиков в Новомихайловке (н. п. к юго-западу от Донецка). Наши штурмы прорвали вражескую оборону на участке шириной 800 м. и продвинулись на 1200 м. в глубину вражеских позиций", — цитирует "Царьград" аналитика.
Локальные успехи и под городом Часов Яр: там националисты выбиты из села Красное. Противник сдаёт позиции на важных направлениях: где сконцентрировал живую силу и отряды дронов.
Фактически ВСУ исчерпали свои резервы, имевшиеся в январе-феврале, и теперь им надо срочно формировать ещё несколько бригад, подытожил аналитик.
Один из участников группы "Пикник" рассказал, что у коллектива сгорели все инструменты, но концерт в Санкт-Петербурге всё же состоится.