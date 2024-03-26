Украинская армия исчерпала резервы и оказалась в плачевном положении

Тришкин кафтан армии Украины: залатанные дыры расползаются вновь

1:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Для Киева продолжается ухудшаться ситуация на всех фронтах.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

После освобождения русской армией Авдеевки, Генштаб ВСУ перебросил на "трудные" участки немалые резервы и даже около месяца удерживал ситуацию.

Но резервы сгорели, и оборона затрещала в нескольких местах, заявил военный обозреватель Влад Шлепченко.

25 марта стало известно о серьёзном продвижении ВС РФ на Запорожском фронте — прорвана оборона врага к северо-западу от Вербового.

"Сегодня же стало известно о продвижении наших штурмовиков в Новомихайловке (н. п. к юго-западу от Донецка). Наши штурмы прорвали вражескую оборону на участке шириной 800 м. и продвинулись на 1200 м. в глубину вражеских позиций", — цитирует "Царьград" аналитика.

Локальные успехи и под городом Часов Яр: там националисты выбиты из села Красное. Противник сдаёт позиции на важных направлениях: где сконцентрировал живую силу и отряды дронов.

Фактически ВСУ исчерпали свои резервы, имевшиеся в январе-феврале, и теперь им надо срочно формировать ещё несколько бригад, подытожил аналитик.