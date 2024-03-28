Вооруженные силы Российской Федерации успешно сорвали планы украинских военных по ротации их подразделений на Северском направлении.
Военные 123-й бригады с помощью реактивных систем залпового огня "Град" и 122-миллиметровых гаубиц "Д-30" нанесли точные удары по площадям и отдельным целям на линии соприкосновения с врагом.
В Министерстве обороны страны уточнили, что личный состав артиллерийских подразделений действовал эффективно и целенаправленно. Ответственный за корректировку огня использовал дроны для наблюдения и управления, что в итоге обеспечило успех операции.
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