Новая страница воздушных атак: по Харькову впервые нанесён удар бомбой на УМПК

ВКС РФ впервые за СВО применили по Харькову бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Ранее боеприпасы с УМПК армия России применяла только по окрестным населённикам, в городах цели отрабатывались ракетами.

Фото: "File:FAB-500 M62 aerial bomb in Park Patriot 01.jpg" by Vitaly V. Kuzmin is licensed under CC BY-SA 4.0.