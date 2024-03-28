Новая страница воздушных атак: по Харькову впервые нанесён удар бомбой на УМПК

По Харькову армия Россия впервые нанесла удар управляемой бомбой

ВКС РФ впервые за СВО применили по Харькову бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Ранее боеприпасы с УМПК армия России применяла только по окрестным населённикам, в городах цели отрабатывались ракетами.

Фото: "File:FAB-500 M62 aerial bomb in Park Patriot 01.jpg" by Vitaly V. Kuzmin is licensed under CC BY-SA 4.0.

В Харькове предварительно ВС РФ применяли ФАБ-250 по предприятию "Криотехника". По всей вероятности, там был пункт временного размещения боевиков ВСУ или рембазе.

Применение этих бомб говорит о растущих возможностях нашей боевой авиации по проведению воздушных операций, отметил обозреватель Влад Шлепченко.

"Во-первых, это может указывать на улучшившуюся точность систем наведения. Во-вторых — на проседание возможностей вражеской ПВО", — цитирует "Царьград" аналитика.

По его словам, УМПК даёт возможность действовать за пределами эффективной дальности ЗРК "Бук". Постепенное развитие российских средств поражения вместе с деградацией систем ПВО Украины открывает ВКС РФ новые возможности по уничтожению врага.