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Новая страница воздушных атак: по Харькову впервые нанесён удар бомбой на УМПК

По Харькову армия Россия впервые нанесла удар управляемой бомбой

Силовые структуры

ВКС РФ впервые за СВО применили по Харькову бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Ранее боеприпасы с УМПК армия России применяла только по окрестным населённикам, в городах цели отрабатывались ракетами.

По Харькову армия Россия впервые нанесла удар управляемой бомбой
Фото: "File:FAB-500 M62 aerial bomb in Park Patriot 01.jpg" by Vitaly V. Kuzmin is licensed under CC BY-SA 4.0.

В Харькове предварительно ВС РФ применяли ФАБ-250 по предприятию "Криотехника". По всей вероятности, там был пункт временного размещения боевиков ВСУ или рембазе.

Применение этих бомб говорит о растущих возможностях нашей боевой авиации по проведению воздушных операций, отметил обозреватель Влад Шлепченко.

"Во-первых, это может указывать на улучшившуюся точность систем наведения. Во-вторых — на проседание возможностей вражеской ПВО", — цитирует "Царьград" аналитика.

По его словам, УМПК даёт возможность действовать за пределами эффективной дальности ЗРК "Бук". Постепенное развитие российских средств поражения вместе с деградацией систем ПВО Украины открывает ВКС РФ новые возможности по уничтожению врага.

ФАБы с УМПК — фугасные авиационные бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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