Новая страница воздушных атак: по Харькову впервые нанесён удар бомбой на УМПК

ВКС РФ впервые за СВО применили по Харькову бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Ранее боеприпасы с УМПК армия России применяла только по окрестным населённикам, в городах цели отрабатывались ракетами.
В Харькове предварительно ВС РФ применяли ФАБ-250 по предприятию "Криотехника". По всей вероятности, там был пункт временного размещения боевиков ВСУ или рембазе.
Применение этих бомб говорит о растущих возможностях нашей боевой авиации по проведению воздушных операций, отметил обозреватель Влад Шлепченко.
"Во-первых, это может указывать на улучшившуюся точность систем наведения. Во-вторых — на проседание возможностей вражеской ПВО", — цитирует "Царьград" аналитика.
По его словам, УМПК даёт возможность действовать за пределами эффективной дальности ЗРК "Бук". Постепенное развитие российских средств поражения вместе с деградацией систем ПВО Украины открывает ВКС РФ новые возможности по уничтожению врага.
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