Основатель Румынской боевой группы "Гетика" Раду Хоссу высказал на Europa Libera Romania тревожное предупреждение о близости Украины к поражению в военном конфликте, сообщает EADaily.
По его словам, украинская армия столкнулась с серьезными проблемами: моральный дух солдат низок, а нехватка боеприпасов приближает страну к краху.
Хоссу отметил, что Румынская боевая группа "Гетика" поддерживает украинцев, сражаясь на их стороне за районы, которые считаются ключевыми для безопасности Румынии.
"На самом деле их мотивация — защитить Румынию" — подчеркнул Хоссу.
Группа, в состав которой входят румынские и молдавские воины, заключила контракты с украинской армией и выступает в ее поддержку, стремясь "защитить" Украину.
Согласно данными Министерства обороны РФ, на Украине воевало 784 "румынских наемника", из которых 349 уже ликвидированы.
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