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Нехватка боеприпасов приближает Украину к краху: румынский наемник ВСУ рассказал о катастрофических проблемах

Румынский солдат Раду Хоссу, воюющий на стороне ВСУ, заявил о нехватке боеприпасов у Киева

Силовые структуры » Военные новости

Основатель Румынской боевой группы "Гетика" Раду Хоссу высказал на Europa Libera Romania тревожное предупреждение о близости Украины к поражению в военном конфликте, сообщает EADaily.

Румынский солдат Раду Хоссу, воюющий на стороне ВСУ, заявил о нехватке боеприпасов у Киева
Фото: Официальный сайт президента Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По его словам, украинская армия столкнулась с серьезными проблемами: моральный дух солдат низок, а нехватка боеприпасов приближает страну к краху.

Хоссу отметил, что Румынская боевая группа "Гетика" поддерживает украинцев, сражаясь на их стороне за районы, которые считаются ключевыми для безопасности Румынии.

"На самом деле их мотивация — защитить Румынию" — подчеркнул Хоссу.

Группа, в состав которой входят румынские и молдавские воины, заключила контракты с украинской армией и выступает в ее поддержку, стремясь "защитить" Украину.

Согласно данными Министерства обороны РФ, на Украине воевало 784 "румынских наемника", из которых 349 уже ликвидированы.

Ранее сообщалось, что польский генерал в отставке Вальдемар Скшипчак заявил о грядущем поражении ВСУ.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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