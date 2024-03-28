Нехватка боеприпасов приближает Украину к краху: румынский наемник ВСУ рассказал о катастрофических проблемах

Румынский солдат Раду Хоссу, воюющий на стороне ВСУ, заявил о нехватке боеприпасов у Киева

Основатель Румынской боевой группы "Гетика" Раду Хоссу высказал на Europa Libera Romania тревожное предупреждение о близости Украины к поражению в военном конфликте, сообщает EADaily.

Фото: Официальный сайт президента Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По его словам, украинская армия столкнулась с серьезными проблемами: моральный дух солдат низок, а нехватка боеприпасов приближает страну к краху.

Хоссу отметил, что Румынская боевая группа "Гетика" поддерживает украинцев, сражаясь на их стороне за районы, которые считаются ключевыми для безопасности Румынии.

"На самом деле их мотивация — защитить Румынию" — подчеркнул Хоссу.

Группа, в состав которой входят румынские и молдавские воины, заключила контракты с украинской армией и выступает в ее поддержку, стремясь "защитить" Украину.

Согласно данными Министерства обороны РФ, на Украине воевало 784 "румынских наемника", из которых 349 уже ликвидированы.

Ранее сообщалось, что польский генерал в отставке Вальдемар Скшипчак заявил о грядущем поражении ВСУ.