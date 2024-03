Главком ВСУ Сырский признал превосходство российской армии в применении артиллерийских снарядов на поле боя

Российская армия имеет шестикратное превосходство над украинской по количеству используемых в зоне конфликта артиллерийских снарядов, заявил главком Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александр Сырский украинскому изданию.

