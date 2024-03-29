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Главком ВСУ Сырский признал превосходство российской армии в применении артиллерийских снарядов на поле боя

Сырский: ВС РФ шестикратно превосходят ВСУ по использованию артиллерийских снарядов

Силовые структуры

Российская армия имеет шестикратное превосходство над украинской по количеству используемых в зоне конфликта артиллерийских снарядов, заявил главком Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александр Сырский украинскому изданию.

Сырский: ВС РФ шестикратно превосходят ВСУ по использованию артиллерийских снарядов
Фото: function.mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"Ещё несколько дней назад преимущество врага по выпущенным боеприпасам составляло около шести к одному", — сказал он.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS заявил, что украинская армия не сможет остановить российскую, если та перейдёт в наступление, так как у ВСУ совсем не осталось артиллерии.

Также в интервью Зеленский пожаловался, что не все страны поддерживают Украину из-за партнёрских отношений с Россией.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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