Главком ВСУ Сырский признал превосходство российской армии в применении артиллерийских снарядов на поле боя

Российская армия имеет шестикратное превосходство над украинской по количеству используемых в зоне конфликта артиллерийских снарядов, заявил главком Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александр Сырский украинскому изданию.
"Ещё несколько дней назад преимущество врага по выпущенным боеприпасам составляло около шести к одному", — сказал он.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS заявил, что украинская армия не сможет остановить российскую, если та перейдёт в наступление, так как у ВСУ совсем не осталось артиллерии.
Также в интервью Зеленский пожаловался, что не все страны поддерживают Украину из-за партнёрских отношений с Россией.
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