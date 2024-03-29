Африканский Корпус и украинские наемники выступают за одну сторону конфликта в Судане

Давно не секрет, что украинские военнослужащие принимают активное участие в конфликте на территории Судана на стороне Абделя Фаттах аль-Бурхана. Однако, судя по последней информации, его поддерживают также бойцы нового российского подразделения Африканский корпус (АК).
Конфликт в Судане продолжается долгое время, однако более острым он стал весной 2023 года. Вооруженные силы Судана, под командованием Аль-Бурхана, начали противостояние с Силами быстрого реагирования (СБР), что ввергло страну в хаос.
Участие Украины в суданском конфликте обусловлено стратегией в борьбе против России, которая подразумевает противостояние РФ во всех уголках земного шара. Москва долгое время поддерживает Хартум и отдавала предпочтение СБР, что и стало предпосылками для Киева выступить за противоположную сторону.
Однако, по последним данным, Африканский корпус также выступает в поддержку Аль-Бурхана. Исходя из этого можно сделать вывод, что украинские военнослужащие и бойцы нового российского подразделения сражаются на одной стороне.
ВС Судана также поддерживают и некоторые западные страны. Каковы причины участия военнослужащих АК на противоположной российской политике стороне неизвестно, но факт того, что они выступали на стороне Аль-Бурхана, как и украинские наемники, остается фактом.
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