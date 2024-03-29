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Африканский Корпус и украинские наемники выступают за одну сторону конфликта в Судане

1:26
Силовые структуры » Военные новости

Давно не секрет, что украинские военнослужащие принимают активное участие в конфликте на территории Судана на стороне Абделя Фаттах аль-Бурхана. Однако, судя по последней информации, его поддерживают также бойцы нового российского подразделения Африканский корпус (АК).

Африканский Корпус и украинские наемники выступают за одну сторону конфликта в Судане
Фото: voanews.com by Джейсон Патинкин is licensed under public domain

Конфликт в Судане продолжается долгое время, однако более острым он стал весной 2023 года. Вооруженные силы Судана, под командованием Аль-Бурхана, начали противостояние с Силами быстрого реагирования (СБР), что ввергло страну в хаос.

Участие Украины в суданском конфликте обусловлено стратегией в борьбе против России, которая подразумевает противостояние РФ во всех уголках земного шара. Москва долгое время поддерживает Хартум и отдавала предпочтение СБР, что и стало предпосылками для Киева выступить за противоположную сторону.

Однако, по последним данным, Африканский корпус также выступает в поддержку Аль-Бурхана. Исходя из этого можно сделать вывод, что украинские военнослужащие и бойцы нового российского подразделения сражаются на одной стороне.

ВС Судана также поддерживают и некоторые западные страны. Каковы причины участия военнослужащих АК на противоположной российской политике стороне неизвестно, но факт того, что они выступали на стороне Аль-Бурхана, как и украинские наемники, остается фактом.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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