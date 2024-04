ВСУ теряют технику и личный состав: появилось очередное видео уничтожения украинского танка

Военный корреспондент Евгений Поддубный опубликовал в своем Telegram-канале видео уничтожения танка Вооруженных сил Украины в Харьковской области.

