ВСУ теряют технику и личный состав: появилось очередное видео уничтожения украинского танка

Военкор Поддубный опубликовал видео уничтожения танка ВСУ в зоне СВО

Военный корреспондент Евгений Поддубный опубликовал в своем Telegram-канале видео уничтожения танка Вооруженных сил Украины в Харьковской области.

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По его данным, удар по бронетехнике был нанесен беспилотным летательным аппаратом "Ланцет" операторами из состава спецподразделения Вооруженных Сил Российской Федерации. Представители Министерства обороны РФ не комментировали эту информацию.

"Иксоводы"СпН проводили машину до места стоянки и воткнули ему в броню кумулятивный боеприпас при помощи "Ланцета", — написал он.

Он также добавил, что Вооруженные силы Украины не только теряют технику и личный состав во время активных боевых действий, но и в периоды относительного спокойствия. По мнению корреспондента, эта ситуация свидетельствует о преимуществе российских вооруженных сил на поле боя.