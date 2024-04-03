Фронт ВСУ грозит обрушиться в ближайшие месяцы, считает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова и военный эксперт Олег Глазунов.
В беседе с "Лентой.ру" он заявил, что в случае концентрации ударных сил России на одном направлении, такой сценарий станет вероятным.
Глазунов отмечает, что украинская армия столкнулась с острой нехваткой боеприпасов, техники и боеспособных частей. Отсутствие достаточного количества снарядов, патронов, а также недостаточно сформированных бригад создает реальную угрозу для украинского фронта.
Эксперт уверен, что май может стать оптимальным временем для возможного удара по уязвимым участкам линии фронта, после чего ВС РФ могут продвигаться в сторону таких городов, как Одесса, Николаев или Киев.
Введение возможности платы за провоз ручной клади на самолётах может стать значительным изменением в практике авиаперевозок.