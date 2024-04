Оборона ВСУ трещит по швам: фронт провалится в ближайшие несколько месяцев

Фронт ВСУ грозит обрушиться в ближайшие месяцы, считает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова и военный эксперт Олег Глазунов.

Фото: z.mil.ru by Unknown author is licensed under Creative Commons Attribution 4.0