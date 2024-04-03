Оборона ВСУ трещит по швам: фронт провалится в ближайшие несколько месяцев

Эксперт Глазунов: украинский фронт обрушится через несколько месяцев

Фронт ВСУ грозит обрушиться в ближайшие месяцы, считает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова и военный эксперт Олег Глазунов.

Фото: z.mil.ru by Unknown author is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

В беседе с "Лентой.ру" он заявил, что в случае концентрации ударных сил России на одном направлении, такой сценарий станет вероятным.

Глазунов отмечает, что украинская армия столкнулась с острой нехваткой боеприпасов, техники и боеспособных частей. Отсутствие достаточного количества снарядов, патронов, а также недостаточно сформированных бригад создает реальную угрозу для украинского фронта.

Эксперт уверен, что май может стать оптимальным временем для возможного удара по уязвимым участкам линии фронта, после чего ВС РФ могут продвигаться в сторону таких городов, как Одесса, Николаев или Киев.