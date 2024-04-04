Солисту группы "Порнофильмы" Владимиру Колтярову* грозит штраф за дискредитацию ВС РФ

Глава МВД России по Москве заявил, что в Котлярову* грозит штраф за дискредитацию ВС РФ

Согласно ответу Главного управления МВД России по городу Москве, полиция обнаружила признаки дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации в высказываниях вокалиста группы "Порнофильмы" Владимира Котлярова*, внесенного в реестр иностранных агентов.

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За данные действия Котлярову* грозит административный штраф в размере до 50 тысяч рублей.

Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД Москвы провел лингвистическое исследование, по результатам которого в действиях Котлярова были усмотрены признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ). Материалы проверки в отношении Котлярова направлены в Тверскую межрайонную прокуратуру Москвы для принятия решения в соответствии с российским законодательством.

Следует отметить, что Министерство юстиции РФ ранее внесло Владимира Котлярова* в реестр иностранных агентов, отметив его открытую поддержку Украины и распространение недостоверной информации о решениях и политике органов публичной власти России.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.