Солисту группы "Порнофильмы" Владимиру Колтярову* грозит штраф за дискредитацию ВС РФ

Согласно ответу Главного управления МВД России по городу Москве, полиция обнаружила признаки дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации в высказываниях вокалиста группы "Порнофильмы" Владимира Котлярова*, внесенного в реестр иностранных агентов.

Фото: commons.wikimedia.org by DonSimon is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication