Согласно ответу Главного управления МВД России по городу Москве, полиция обнаружила признаки дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации в высказываниях вокалиста группы "Порнофильмы" Владимира Котлярова*, внесенного в реестр иностранных агентов.
За данные действия Котлярову* грозит административный штраф в размере до 50 тысяч рублей.
Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД Москвы провел лингвистическое исследование, по результатам которого в действиях Котлярова были усмотрены признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ). Материалы проверки в отношении Котлярова направлены в Тверскую межрайонную прокуратуру Москвы для принятия решения в соответствии с российским законодательством.
Следует отметить, что Министерство юстиции РФ ранее внесло Владимира Котлярова* в реестр иностранных агентов, отметив его открытую поддержку Украины и распространение недостоверной информации о решениях и политике органов публичной власти России.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.