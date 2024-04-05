МИД РФ: ВСУ продолжают использовать запрещенные к применению боеприпасы

Мирошник: ВСУ забрасывают запрещенными "Лепестками" населенные пункты вблизи линии соприкосновения

Родион Мирошник, занимающий должность посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима, во время брифинга обвинил украинскую сторону в продолжающемся использовании запрещенных противопехотных мин "Лепесток".

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По его словам, данные боеприпасы забрасываются в населенные пункты, расположенные вблизи линии соприкосновения. Кроме того, он отметил участившиеся случаи обнаружения на улицах городов мин, замаскированных под предметы быта.

Мирошник подчеркнул, что Украина, являясь подписантом Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, нарушает нормы международного гуманитарного права и правила ведения вооруженных конфликтов. Он акцентировал внимание на том, что украинская сторона не только продолжает активно применять противопехотные мины типа ПФМ-1 "Лепесток", но и использует их для обстрела городов и жилых кварталов Донецкой Народной Республики и других прифронтовых регионов.

Посол по особым поручениям МИД РФ также сообщил о растущем количестве случаев обнаружения на улицах прифронтовых городов других запрещенных взрывоопасных предметов, зачастую замаскированных под игрушки или предметы быта. В качестве примера он привел мину, внешне напоминающую ручной фонарь.

Мирошник пояснил, что при нажатии на данный предмет или даже при простом прикосновении к нему происходит детонация и взрыв. Он отметил, что заряда такой мины вполне достаточно для того, чтобы оторвать кисть, лишить человека зрения или нанести ему серьезные увечья, особенно если она попадает в руки ребенка.