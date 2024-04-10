"Поражает костный мозг, ткани и органы": Химик описала воздействие на организм фосфора, которым ВСУ обстреляли Клещеевку в ДНР

Химик Федина назвала затруднённое дыхание одним из симптомов отравления фосфором, которым ВСУ обстреляли Клещеевку в ДНР

Фосфор в высоких концентрациях вызывает раздражение кожи, слизистых оболочек и затруднённое дыхание. Так воздействие на организм химического элемента в беседе с Pravda.Ru описала химик Елена Федина.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

"В фосфорных бомбах роль горючего наполнителя, как несложно догадаться, выполняет белый фосфор, что делает такие боеприпасы особенно опасными. Помимо того, что белый фосфор развивает высокую температуру горения и вызывает тяжёлые ожоги, он хорошо растворяется в биологических жидкостях. Это приводит к острым отравлениям, поражению костного мозга, тканей и органов, а летальная доза белого фосфора составляет около 100 миллиграмм", — рассказала собеседница Pravda.Ru.

Ранее сообщалось, что в районе Клещеевки на Артемовском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские боевики использовали химическое оружие, сообщили российские силовики, предоставив видеозапись с одной из не сработавших стеклянных колб с отравляющим веществом.