"Лишь след остался": военкоры показали кадры бегства ВСУ из Первомайского

"РВ" опубликовала видео бегства подразделений ВСУ из Первомайского в ДНР

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Согласно информации от Telegram-канала "Военкоры Русской весны", Вооруженные Силы Украины (ВСУ) отступали из Первомайского в Донецкой народной республике (ДНР) под давлением российской армии.

Фото: flickr.com by Нацгвардія України is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Группы выживших военнослужащих на бронетехнике покидали Первомайское, пытаясь спастись. Военкоры опубликовали видео бегства противника.

9 апреля советник главы ДНР Ян Гагин объявил, что Вооруженные силы (ВС) России установили контроль над населенным пунктом Первомайское. Российские военные подняли свой флаг на территории села.

Ранее Pravda.ru сообщала, что главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что конфликт на Украине достиг решающего момента.