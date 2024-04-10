"Лишь след остался": военкоры показали кадры бегства ВСУ из Первомайского

Согласно информации от Telegram-канала "Военкоры Русской весны", Вооруженные Силы Украины (ВСУ) отступали из Первомайского в Донецкой народной республике (ДНР) под давлением российской армии.
Группы выживших военнослужащих на бронетехнике покидали Первомайское, пытаясь спастись. Военкоры опубликовали видео бегства противника.
9 апреля советник главы ДНР Ян Гагин объявил, что Вооруженные силы (ВС) России установили контроль над населенным пунктом Первомайское. Российские военные подняли свой флаг на территории села.
Ранее Pravda.ru сообщала, что главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что конфликт на Украине достиг решающего момента.
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