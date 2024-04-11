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Разрушение тыловой структуры: найдена связь между ударами ВС РФ по энергетике Украины и ситуацией на фронте

Военный эксперт Коновалов: удары ВС РФ по энергосистеме Украины напрямую влияют на ситуацию на фронте

0:54
Силовые структуры » Военные новости

Удары Вооружённых сил России по украинской энергетике напрямую влияет на ситуацию на фронте. Об этом Pravda.Ru заявил военный эксперт Иван Коновалов.

Военный эксперт Коновалов: удары ВС РФ по энергосистеме Украины напрямую влияют на ситуацию на фронте
Фото: commons.wikimedia.org by ChNPP is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

"Последствия уже наступили. Удары не первые. Это системная. Тут российские силы демонстрируют системный подход: выбивается энергосистема Украины, соответственно, это фактически разрушение тыловой структуры. Это напрямую влияет на ситуацию на фронте. Потому что устойчивость тыла и его производительность определяет устойчивость фронта. Поэтому, конечно, ситуация раскачивается для Украины", — сказал собеседник Pravda.Ru.

Ранее сообщалось, что Военные ВС РФ в ночь на 11 апреля нанесли массированный удар по украинским объектам ТЭК. Это случилось в связи с попытками украинцев нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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Военный эксперт Коновалов: удары ВС РФ по энергосистеме Украины напрямую влияют на ситуацию на фронте
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