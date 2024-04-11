Разрушение тыловой структуры: найдена связь между ударами ВС РФ по энергетике Украины и ситуацией на фронте

Удары Вооружённых сил России по украинской энергетике напрямую влияет на ситуацию на фронте. Об этом Pravda.Ru заявил военный эксперт Иван Коновалов.
"Последствия уже наступили. Удары не первые. Это системная. Тут российские силы демонстрируют системный подход: выбивается энергосистема Украины, соответственно, это фактически разрушение тыловой структуры. Это напрямую влияет на ситуацию на фронте. Потому что устойчивость тыла и его производительность определяет устойчивость фронта. Поэтому, конечно, ситуация раскачивается для Украины", — сказал собеседник Pravda.Ru.
Ранее сообщалось, что Военные ВС РФ в ночь на 11 апреля нанесли массированный удар по украинским объектам ТЭК. Это случилось в связи с попытками украинцев нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России.
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