Разрушение тыловой структуры: найдена связь между ударами ВС РФ по энергетике Украины и ситуацией на фронте

Военный эксперт Коновалов: удары ВС РФ по энергосистеме Украины напрямую влияют на ситуацию на фронте

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Удары Вооружённых сил России по украинской энергетике напрямую влияет на ситуацию на фронте. Об этом Pravda.Ru заявил военный эксперт Иван Коновалов.

Фото: commons.wikimedia.org by ChNPP is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

"Последствия уже наступили. Удары не первые. Это системная. Тут российские силы демонстрируют системный подход: выбивается энергосистема Украины, соответственно, это фактически разрушение тыловой структуры. Это напрямую влияет на ситуацию на фронте. Потому что устойчивость тыла и его производительность определяет устойчивость фронта. Поэтому, конечно, ситуация раскачивается для Украины", — сказал собеседник Pravda.Ru.

Ранее сообщалось, что Военные ВС РФ в ночь на 11 апреля нанесли массированный удар по украинским объектам ТЭК. Это случилось в связи с попытками украинцев нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России.