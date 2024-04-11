БМП Bradley российская армия ликвидировала при помощи дрона-камикадзе

МО: ВС РФ уничтожили БМП Bradley дроном-камикадзе

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Вооруженные силы России уничтожили БМП Bradley с помощью дрона-камикадзе на авдеевском направлении. Минобороны РФ опубликовало кадры.

Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

БМП Bradley — боевая машина пехоты американского производства, пишут РИА Новости.

Сначала солдаты российской армии, они же операторы БпЛА группировки войск "Центр" заметили выдвижение украинских националистов на БМП Bradley на авдеевском направлении. Затем, после установления цели американскую БМП, которая была на вооружении ВСУ, ликвидировали точным ударом беспилотника.

Ранее стало известно, что солдаты ВС РФ ночью ударили высокоточным оружием по объектам ТЭК Украины.