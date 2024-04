Украинское издание "Страна" заявляет о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожья

Согласно сообщению украинского издания "Страна" в Telegram-канале, в четверг в подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремели взрывы.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic