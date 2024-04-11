Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экс-футболист Дьяков считает, что Угальде вообще не оправдывает вложенные в него 13 млн евро
Лидеры Белоруссии и России обсудили мир на Украине
Диетолог Разаренова: людям с гастритом и язвой не рекомендуется употреблять берёзовый сок
Выяснилось, что владение сразу тремя иностранными языками позволяет с лёгкостью выучить еще один
NYT: мировые запасы вакцины против холеры исчерпаны
Влияние диет на качество жизни и возможность похудения без их использования
Как лететь с ребенком и не свихнуться — советуют стюардессы
В закрытом режиме началось слушание дела об изъятии активов "Макфы"
Зелёная фасоль с зёрнами граната: красивый и питательный салат
Украинское издание "Страна" заявляет о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожья

Украинские СМИ сообщают о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье

1:02
Силовые структуры » Военные новости

Согласно сообщению украинского издания "Страна" в Telegram-канале, в четверг в подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремели взрывы.

Украинские СМИ сообщают о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в той части Запорожской области, которая находится под контролем Киева, сигнал воздушной тревоги не объявлялся.

Издание лишь отметило: "Сообщают о звуках взрывов в Запорожье". Официальной информации о произошедших взрывах пока не поступало.

Стоит напомнить, что Запорожская область вошла в состав Российской Федерации по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022 года. Киев не признает результаты этого голосования и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодняшний день более 70% Запорожской области контролируется Россией, в то время как бывший областной центр — город Запорожье — остается под контролем украинских войск. С марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Обсудить
Популярное
Слизни в панике уползут на участок соседей: вот какие два простых метода избавят от вредителя — моллюсков больше не увидите

Слизни терпеть не могут эти запахи. Обработайте растения данными средствами и попрощайтесь с вредителями.

Как избавиться от слизней
Шоумен Дворцов считает, что Урганта вернут на ТВ по просьбе знаменитого отца
Стало известно, кто стоит за возможным возвращением Ивана Урганта на Первый канал
Секрет в стрижке: четыре прически, которые омолодят вас на 10 лет
Невестка Валерии прокомментировала слухи о разводе с Шульгиным
Уничтоженные Трипольская ТЭС и ПГХ в Стрые аукнулись всему миру Дмитрий Плотников Ильхам Алиев не поехал на саммит в Брюсселе из-за Армении Юрий Бочаров У некоторых свет в Харькове есть всегда. Небывалая коррупция царит в городе Любовь Степушова
Анастасия Костенко с удивлением узнала, что Дмитрий Тарасов тоскует не по ней: "По Ольге скучает"
Стало известно, когда тяжелобольная Кейт Миддлтон может появиться на публике
В США порассуждали о мощи российских комплексов "Искандер-М"
В США порассуждали о мощи российских комплексов "Искандер-М"
Последние материалы
Депутаты ЕС устроили демарш в связи с недостаточной помощью Киеву
Посадите в саду фиалки
Суд оштрафовал "Кино ТВ" за показ фильма с ЛГБТ*-пропагандой
Над посольством Украины в Москве развивается флаг России
Эксперт топливного рынка Бунина: цены на бензин в мае вырастут на 0,5%
Врач Тананакина: суточная доза сахара не должна быть более шести чайных ложек
Правительство РФ обсуждает новый комплекс мер по сдерживанию цен на бензин
Застрахованный на 1 млн фунтов "Титаник" мог затонуть не случайно
Рогов: ВС РФ форсировали реку Мокрые Ялы
Минобороны: на Украине отсутствует вооружение, Западу остаётся лишь полностью раздеть свои войска.
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников