Украинское издание "Страна" заявляет о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожья

Украинские СМИ сообщают о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Согласно сообщению украинского издания "Страна" в Telegram-канале, в четверг в подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремели взрывы.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в той части Запорожской области, которая находится под контролем Киева, сигнал воздушной тревоги не объявлялся.

Издание лишь отметило: "Сообщают о звуках взрывов в Запорожье". Официальной информации о произошедших взрывах пока не поступало.

Стоит напомнить, что Запорожская область вошла в состав Российской Федерации по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022 года. Киев не признает результаты этого голосования и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодняшний день более 70% Запорожской области контролируется Россией, в то время как бывший областной центр — город Запорожье — остается под контролем украинских войск. С марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.