От нас не убежишь: российский снайпер ликвидировал солдата ВСУ на расстоянии трёх километров

Российский снайпер в интервью ТАСС раскрыл детали своей последней успешной операции, в рамках которой ему удалось уничтожить украинского военнослужащего на расстоянии впечатляющих 3 километров.

Фото: Официальный сайт Министерства обороны Российской Федерации by Евгений Кель is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International