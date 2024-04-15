От нас не убежишь: российский снайпер ликвидировал солдата ВСУ на расстоянии трёх километров

Российский снайпер заявил об уничтожении солдата ВСУ на расстоянии трёх километров

Российский снайпер в интервью ТАСС раскрыл детали своей последней успешной операции, в рамках которой ему удалось уничтожить украинского военнослужащего на расстоянии впечатляющих 3 километров.

Фото: Официальный сайт Министерства обороны Российской Федерации by Евгений Кель is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В своем рассказе снайпер подчеркнул, что обычно он оперирует дистанциями от 800 метров до 3 км. Снайпер также уточнил, что в типичных условиях на передовой снайперская работа ведется на расстояниях от 300 метров до 2 км.

Ранее подполковник Марочко заявил о применении ВСУ адамсита в районе Клещеевки.