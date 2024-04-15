"Проявив малодушие". Восемь дезертировавших из зоны СВО калининградцев получили от 6 до 7 лет колонии

Суд утвердил приговор восьми калининградцам, сбежавшим из зоны СВО

Второй Западный окружной военный суд утвердил приговор восьми мобилизованным жителям Калининграда — они получили от 6 до 7 лет колонии за дезертирство из зоны спецоперации. Об этом сообщают РИА Новости.

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В суде заявили, что апелляционные жалобы защиты были отклонены во второй раз. В первый решение было отменено кассационным судом из-за того, что несколько подсудимых не присутствовали на заседании.

Осуждённые калининградцы были призваны для участия в СВО по мобилизации в сентябре 2022 г. Подготовка проходила на территории Калининградской области до ноября, после чего воинская часть была перенаправлена в зону спецоперации, где, согласно материалам дела, мобилизованные "на протяжении полутора месяца продолжили интенсивное боевое слаживание".

При этом отмечается, что дезертиры до своего бегства получали все положенные мобилизованным выплаты.

"Когда же командир подразделения сообщил им о предстоящей передислокации в зону непосредственных боевых действий, то они, проявив малодушие, не желая участвовать в боевых действиях, на следующий день самовольно оставили место службы", — говорится в материалах дела.

После дезертирства калининградцы сдались полиции в Подмосковье.

Сами осуждённые объясняли свой поступок тем, что подготовка к участию в боевых действиях была недостаточной.

Суд не принял доводы мобилизованных, учитывая многочисленные приказы о проведении боевой учебы, включая огневую подготовку. Добровольную явку в подмосковную полицию суд объяснил географической невозможностью дезертиров добраться до Калининградской области.

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