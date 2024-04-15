Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Высокую пенсию на Украине получают 12 процентов пенсионеров
Израиль допускается к Играм под своим флагом, так как он не "нападающая сторона"
Стало известно, как Александр Петров относится к своему коллеге Юрию Борисову
Россиянам рассказали, что приседания отлично тренируют ягодицы
Замена выхлопной системы: что грозит автовладельцам?
Галкин* обратился к Пугачёвой в честь её юбилея
Викторов считает, что Ближний Восток втянется в войну, следуя принципу око за око
Российский снайпер заявил об уничтожении солдата ВСУ на расстоянии трёх километров
Politico: Великобритания не сможет изъять активы РФ
"Проявив малодушие". Восемь дезертировавших из зоны СВО калининградцев получили от 6 до 7 лет колонии

Суд утвердил приговор восьми калининградцам, сбежавшим из зоны СВО

Силовые структуры

Второй Западный окружной военный суд утвердил приговор восьми мобилизованным жителям Калининграда — они получили от 6 до 7 лет колонии за дезертирство из зоны спецоперации. Об этом сообщают РИА Новости.

Суд утвердил приговор восьми калининградцам, сбежавшим из зоны СВО
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

В суде заявили, что апелляционные жалобы защиты были отклонены во второй раз. В первый решение было отменено кассационным судом из-за того, что несколько подсудимых не присутствовали на заседании.

Осуждённые калининградцы были призваны для участия в СВО по мобилизации в сентябре 2022 г. Подготовка проходила на территории Калининградской области до ноября, после чего воинская часть была перенаправлена в зону спецоперации, где, согласно материалам дела, мобилизованные "на протяжении полутора месяца продолжили интенсивное боевое слаживание".

При этом отмечается, что дезертиры до своего бегства получали все положенные мобилизованным выплаты.

"Когда же командир подразделения сообщил им о предстоящей передислокации в зону непосредственных боевых действий, то они, проявив малодушие, не желая участвовать в боевых действиях, на следующий день самовольно оставили место службы", — говорится в материалах дела.

После дезертирства калининградцы сдались полиции в Подмосковье.

Сами осуждённые объясняли свой поступок тем, что подготовка к участию в боевых действиях была недостаточной.

Суд не принял доводы мобилизованных, учитывая многочисленные приказы о проведении боевой учебы, включая огневую подготовку. Добровольную явку в подмосковную полицию суд объяснил географической невозможностью дезертиров добраться до Калининградской области.

Ранее ВС РФ ликвидировали украинскую снайпершу Виски на Авдеевском направлении.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Обсудить
Популярное
Стало известно, сколько стоит выступление на корпоративе вдовы Михаила Круга и его сына

Также повысился гонорар сына шансонье.

Вдова Михаила Круга в три раза повысила гонорар за выступления
Историк моды Александр Васильев развеял миф о "немытой" Европе
Историк моды Александр Васильев высказался о "немытой" Европе: ванны — привилегия аристократов
Цветут до поздней осени: эти очаровательные цветы завоевали сердца садоводов
Лепс вышел из себя на концерте в Костроме
Готовится окружение Работино, в Славянске уничтожены первые французские наёмники Дмитрий Плотников Иран может сорвать план США и Израиля по своему уничтожению Любовь Степушова TravelMedia: курорты Чёрного моря ждёт суперсезон летом-2024 Олег Володин
Двойная польза: посадите рядом с луком эту культуру — избавите овощ от вредителя
Пора выкидывать и брать новую модель: эти породы собак вышли из моды и оказались на улице
Беременная участница "Дома-2" Алиана Устиненко вызвала хейт среди поклонников, после новостей о поле будущего ребенка
Беременная участница "Дома-2" Алиана Устиненко вызвала хейт среди поклонников, после новостей о поле будущего ребенка
Последние материалы
Готовится окружение Работино, в Славянске уничтожены первые французские наёмники
Названы самые непослушные породы собак
Оладьи с бананом и творогом: готовим вкусняшку
Оказание услуг в клинике хирурга Тимура Хайдарова приостановлено по решению следствия
На Авдеевском направлении была ликвидирована снайперша ВСУ "Виски"
SHOT: рэпер Jah Khalib решил возобновить концертную деятельность в России
Двусторонний скотч на щётке поможет в уборке в труднодоступных местах
В США предложили чаще располагать станции 5G для снижения экологического вреда
Сергей Чернышев допускает, что россияне не примут участие в Олимпиаде
Ещё один поступок, который показывает, насколько простым и добродушным человеком был Евгений Леонов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников