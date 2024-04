"Проявив малодушие". Восемь дезертировавших из зоны СВО калининградцев получили от 6 до 7 лет колонии

Второй Западный окружной военный суд утвердил приговор восьми мобилизованным жителям Калининграда — они получили от 6 до 7 лет колонии за дезертирство из зоны спецоперации. Об этом сообщают РИА Новости.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0