"Фиксировались дроны". На Запорожской АЭС сообщили о напряжённой обстановке в минувшие выходные

Минувшие выходные на Запорожской АЭС были напряжёнными: фиксировались беспилотники, прилётов не было. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе атомной электростанции.
Напомним, что ВСУ не оставляют попыток нанести урон подконтрольной России ЗАЭС. Так, 7 апреля электростанция подверглась беспрецедентной атаке украинских дронов-камикадзе. В связи с этим госкорпорация "Росатом" обратилась к руководству МАГАТЭ и стран ЕС с призывом отреагировать на создание прямой угрозы безопасности ЗАЭС со стороны киевского режима.
Ранее суд утвердил приговор восьми калининградцам, дезертировавшим из зоны СВО.
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