"Фиксировались дроны". На Запорожской АЭС сообщили о напряжённой обстановке в минувшие выходные

ЗАЭС: выходные были напряжёнными, но без прилётов

0:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Минувшие выходные на Запорожской АЭС были напряжёнными: фиксировались беспилотники, прилётов не было. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе атомной электростанции.

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Напомним, что ВСУ не оставляют попыток нанести урон подконтрольной России ЗАЭС. Так, 7 апреля электростанция подверглась беспрецедентной атаке украинских дронов-камикадзе. В связи с этим госкорпорация "Росатом" обратилась к руководству МАГАТЭ и стран ЕС с призывом отреагировать на создание прямой угрозы безопасности ЗАЭС со стороны киевского режима.

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