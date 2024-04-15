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"Фиксировались дроны". На Запорожской АЭС сообщили о напряжённой обстановке в минувшие выходные

ЗАЭС: выходные были напряжёнными, но без прилётов

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Силовые структуры

Минувшие выходные на Запорожской АЭС были напряжёнными: фиксировались беспилотники, прилётов не было. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе атомной электростанции.

ЗАЭС: выходные были напряжёнными, но без прилётов
Фото: commons.wikimedia.org by Leo211 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Напомним, что ВСУ не оставляют попыток нанести урон подконтрольной России ЗАЭС. Так, 7 апреля электростанция подверглась беспрецедентной атаке украинских дронов-камикадзе. В связи с этим госкорпорация "Росатом" обратилась к руководству МАГАТЭ и стран ЕС с призывом отреагировать на создание прямой угрозы безопасности ЗАЭС со стороны киевского режима.

Ранее суд утвердил приговор восьми калининградцам, дезертировавшим из зоны СВО.

Вторая жизнь. Как сейчас работает Запорожская АЭС
Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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