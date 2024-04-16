Координатор подполья заявил РИА Новости, что Россия нанесла удар по аэродрому, куда готовятся поставить F-16

ВКС РФ нанесли удар по аэродрому для истребителей F-16

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В районе военного аэродрома в пригороде Староконстантинова в Хмельницкой области был нанесен удар со стороны Вооруженных сил России, как передает информационное агентство РИА Новости, ссылающееся на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

Фото: defense.gov by Грег Л. Дэвис is licensed under public domain

Он сообщил, что в течение ночи в районе аэродрома произошел прилет, который сопровождался детонацией, однако пока нет подробной информации о случившемся. Лебедев также отметил, что на самом аэродроме обучаются летчики, живущие в казармах на территории, и там расположены учебные учреждения. Он добавил, что несколько объектов было повреждено, но не все.

Аэродром в Староконстантинове постоянно подвергается ударам со стороны России. По данным подполья, на аэродроме готовятся к приему американских истребителей F-16. В указанном районе также находятся бомбовый склад, полигон, железобетонный и асфальтовый заводы, склады облпотребсоюза и электрическая подстанция.