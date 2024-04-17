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Роботов огневой поддержки оснастят пулемётами для участия в штурмах в зоне СВО

Шойгу поручил дооснастить пулемётом робота огневой поддержки

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Силовые структуры

Сергей Шойгу поручил дооснастить робота огневой поддержки дополнительными пулемётными средствами, чтобы его можно было применять в штурмовых действиях в зоне СВО, сообщили в Минобороны России.

Шойгу поручил дооснастить пулемётом робота огневой поддержки
Фото: vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий Владимирович is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Российский многоцелевой робототехнический комплекс предназначен для огневой поддержки, охраны объектов и эвакуации раненых с переднего края.

Поручение Шойгу выдал в ходе проверки разработки боевых роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения и обеспечения ВС РФ с учетом опыта спецоперации. Разработчики представили министру свыше 30 новейших образцов вооружения, а также военной и специальной техники и военно-технического имущества.

Ранее стало известно, что на всех направлениях удара ВС РФ в зоне спецоперации работают бойцы, получившие боевой опыт в рядах расформированной ЧВК "Вагнер".

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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