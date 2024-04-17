Роботов огневой поддержки оснастят пулемётами для участия в штурмах в зоне СВО

Шойгу поручил дооснастить пулемётом робота огневой поддержки

0:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сергей Шойгу поручил дооснастить робота огневой поддержки дополнительными пулемётными средствами, чтобы его можно было применять в штурмовых действиях в зоне СВО, сообщили в Минобороны России.

Фото: vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий Владимирович is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Российский многоцелевой робототехнический комплекс предназначен для огневой поддержки, охраны объектов и эвакуации раненых с переднего края.

Поручение Шойгу выдал в ходе проверки разработки боевых роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения и обеспечения ВС РФ с учетом опыта спецоперации. Разработчики представили министру свыше 30 новейших образцов вооружения, а также военной и специальной техники и военно-технического имущества.

Ранее стало известно, что на всех направлениях удара ВС РФ в зоне спецоперации работают бойцы, получившие боевой опыт в рядах расформированной ЧВК "Вагнер".