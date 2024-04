Армия Украины атакует объекты гражданской инфраструктуры и кладбища

Украинские военные продолжают осуществлять атаки с помощью беспилотников по гражданским объектам и инфраструктуре в Херсонской области, включая памятники на кладбище, информирует глава правительства региона Андрей Алексеенко.

Фото: flickr.com by Нацгвардія України is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic