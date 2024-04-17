Армия Украины атакует объекты гражданской инфраструктуры и кладбища

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Алексеенко: БПЛА ВСУ атакуют мирных жителей и кладбища

Силовые структуры » Военные новости

Украинские военные продолжают осуществлять атаки с помощью беспилотников по гражданским объектам и инфраструктуре в Херсонской области, включая памятники на кладбище, информирует глава правительства региона Андрей Алексеенко.

Алексеенко: БПЛА ВСУ атакуют мирных жителей и кладбища
Фото: flickr.com by Нацгвардія України is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Он отмечает, что в районе 15 км дроны совершили нападения на легковые автомобили, объекты энергетики и кладбища, подчеркивая продолжающиеся удары по гражданским целям вдоль реки Днепр от Голой Пристаны до Верхнего Рогачика. В городах Горностаевка и Каиры зафиксировано 16 атак дронов, в том числе на кладбище в поселке Каиры, где пострадали памятники. Глава правительства передает, что в Новой Каховке атакована территория жилищно-эксплуатационного предприятия на улице Дзержинского, и был уничтожен автомобиль УАЗ. Алексеенко сообщает, что в результате инцидента никто не пострадал.

Херсонская область расположена на нижнем течении реки Днепр и омывается Азовским и Черным морями. После проведения референдума в сентябре 2022 года область стала частью Российской Федерации. Украинская сторона не признает данный референдум и продолжает обстрелы территории. В настоящее время большая часть Херсонской области находится под контролем России, однако некоторые районы, включая город Херсон на правом берегу реки, по-прежнему находятся под украинским контролем.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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