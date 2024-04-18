Путь в никуда: Запад готовится к нападению России, у Москвы в приоритете оборона от агрессии — что думают в Госдуме о третьей мировой войне?

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Депутат Соболев: РФ более серьёзно готовится к возможной агрессии Запада, чем он сам

Силовые структуры » Военные новости

Россия более серьёзно готовится к возможной агрессии Запада, чем он сам готовится обороняться от РФ. Об этом Pravda.Ru заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

Депутат Соболев: РФ более серьёзно готовится к возможной агрессии Запада, чем он сам
Фото: мультимедиа.минобороны.рф is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По его словам, западные страны сделали серьёзные ставки на Украину, поскольку думали, что Россия не была готова к СВО и всё идёт по их плану.

"Но потом мы быстро оправились, провели частичную мобилизацию, начали восстановление наших вооружённых сил ускоренными темпами. Они, в принципе, этого не ожидали. Более того, мы быстро восстановили оборонно-промышленный комплекс. В 2022 году он вырос в сравнении с 2021-м где-то в пять раз, в 2023-м в сравнении с 2022-м — где-то в 6 раз", — рассказал депутат.

Как отметил собеседник Pravda.Ru, украинские и западные власти, говоря о третьей мировой войне, проводят информационное воздействие на своё население.

"Они провели два крупнейших учения на северо-западном стратегическом направлении на территории Финляндии, Прибалтики и Польши. Оставили там технику и вооружение, развернули военную инфраструктуру в этих странах и так далее. Готовятся. Но мы готовимся ещё более серьёзно к возможной агрессии со стороны Запада", — добавил Соболев.

В частности, восстановлены два военных округа: Ленинградский и Московский, формируются новые объединения и части.

"Мы готовимся для того, если такая агрессия состоится, чтобы наши вооружённые силы способны были отразить эту агрессию. Поэтому, безусловно, те меры, которые принимаются и президентом, и правительством, и на законодательном уровне приносят свои плоды", — заключил он.

Ранее премьер-министр Украины, Денис Шмыгаль заявил, что если Россия выиграет битву против Украины, это может стать толчком к началу третьей мировой войны.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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