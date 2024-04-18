Путь в никуда: Запад готовится к нападению России, у Москвы в приоритете оборона от агрессии — что думают в Госдуме о третьей мировой войне?

Россия более серьёзно готовится к возможной агрессии Запада, чем он сам готовится обороняться от РФ. Об этом Pravda.Ru заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.
По его словам, западные страны сделали серьёзные ставки на Украину, поскольку думали, что Россия не была готова к СВО и всё идёт по их плану.
"Но потом мы быстро оправились, провели частичную мобилизацию, начали восстановление наших вооружённых сил ускоренными темпами. Они, в принципе, этого не ожидали. Более того, мы быстро восстановили оборонно-промышленный комплекс. В 2022 году он вырос в сравнении с 2021-м где-то в пять раз, в 2023-м в сравнении с 2022-м — где-то в 6 раз", — рассказал депутат.
Как отметил собеседник Pravda.Ru, украинские и западные власти, говоря о третьей мировой войне, проводят информационное воздействие на своё население.
"Они провели два крупнейших учения на северо-западном стратегическом направлении на территории Финляндии, Прибалтики и Польши. Оставили там технику и вооружение, развернули военную инфраструктуру в этих странах и так далее. Готовятся. Но мы готовимся ещё более серьёзно к возможной агрессии со стороны Запада", — добавил Соболев.
В частности, восстановлены два военных округа: Ленинградский и Московский, формируются новые объединения и части.
"Мы готовимся для того, если такая агрессия состоится, чтобы наши вооружённые силы способны были отразить эту агрессию. Поэтому, безусловно, те меры, которые принимаются и президентом, и правительством, и на законодательном уровне приносят свои плоды", — заключил он.
Ранее премьер-министр Украины, Денис Шмыгаль заявил, что если Россия выиграет битву против Украины, это может стать толчком к началу третьей мировой войны.
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