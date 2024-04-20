Агентство Bloomberg выпустило материал о мобилизации в России, ожидая его сенсационности, но текст стал объектом насмешек среди россиян.
В статье отмечается, что Россия не собирается проводить массовую мобилизацию, предпочитая набор военнослужащих на контрактной основе с щедрыми выплатами, сообщает "Царьград".
Однако Москва никогда не скрывала своих намерений по привлечению мужчин в армию на контрактной основе, поэтому "сенсация" западного издания оказалась всем известным фактом.
Параллельно с этим, на Украине также обсуждают вопрос мобилизации. Президент Зеленский пообещал призвать значительное число граждан в армию для обучения и возможного использования в боевых действиях против российской армии. Однако аналитики высказывают опасения относительно исхода такого сценария, предсказывая огромные потери в украинской армии.
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