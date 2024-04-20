Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зимбабве приглашает блогеров из ОАЭ для привлечения туристов
UCSC: учёные обнаружили четвёртый случай первичного эндосимбиоза в истории
Ученые нашли самого древнего щенка
Меркурис: ВС РФ ликвидировали четыре украинских МиГ-29 и С-300
Пять заблуждений о средствах для кожи при атопическом дерматите
Рагу из дикого риса с грибами: побалуйте себя оригинальным блюдом
Режиссёр Майкл Мохан возмутился русским названием фильма "Омен. Непорочная"
Как отличить поддельное моторное масло от оригинала: советы экспертов
Оживляем газон весной: пошаговая инструкция
"За Семёна Ерёмина": российские лётчики отомстят за убийство военкора сбросом ФАБ-1500 на позиции ВСУ

"Известия": ВКС РФ сбросят ФАБы на украинские позиции за Ерёмина

Силовые структуры

ВКС России сбросит на украинские позиции четыре фугасные авиабомбы ФАБ-1500 с надписями "За Семёна Ерёмина", сообщают "Известия".

"Известия": ВКС РФ сбросят ФАБы на украинские позиции за Ерёмина
Фото: vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Фото боеприпасов опубликовал Telegram-канал Fighterbomber.

42-летний военкор "Известий" Семён Ерёмин погиб 19 апреля 42 года в зоне спецоперации на Украине: во время съемки репортажа он подвергся атаке FPV-дрона и получил смертельное ранение.

Ерёмин работал в зоне СВО с февраля 2022 года, одним из первых снял репортаж из Волновахи в марте того же года, а также материалы о российских "Ланцетах" и "Солнцепеках".

В субботу Кремль выразил соболезнования в связи с гибелью журналиста и подчеркнул, что ВСУ намеренно уничтожают представителей российской прессы. Член Общественной палаты РФ Александр Малькевич предложил наградить военкора орденом Мужества посмертно. Глава ДНР Денис Пушилин напомнил, что многие работы Ерёмина посвящены жизни дончан и военным действиям в Донбассе.

В Следственном комитете РФ заявили, что намерены установить всех причастных к гибели военкора.

Ранее в Великобритании сообщили об уничтожении российской армией украинских МиГ-29 и С-300.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Обсудить
Популярное
Иосиф Пригожин показал фотографии со дня рождения певицы Валерии: 21 год в танце

Продюсер Иосиф Пригожин показал гостей и огромный торт со дня рождения певицы Валерии.

Певица Валерия с размахом отпраздновала свой день рождения
Мария Шукшина разместила пост с критикой признания Ольги Бузувой лучшей телеведущей
Мария Шукшина опубликовала гневный пост по поводу признания Бузовой лучшей телеведущей России
Самый большой айсберг в мире неуклонно движется к северу. Посмотрите, как он выглядит из космоса
Пять вариантов брюк на весну, чтобы выглядеть выше
Атаки с флангов в Часов Яре, враг продолжает убивать мирных граждан РФ Дмитрий Плотников Caliber.Az: Армения и Запад заключили секретный пакт о военном сотрудничестве Андрей Николаев Женщина — более жизнеспособное дитя природы, да ещё и с возможностями омолаживания Сергей Лебедев
Шестилетняя дочь Полины Гагариной серьёзно объяснила отцу, откуда берутся дети
Олимпийский чемпион Мальцев выразил благодарность Усманову за то. что он помог спортсмену в лечении
Садальский призвал не верить слухам об участии Елены Воробей в украинской вечеринке в Берлине
Садальский призвал не верить слухам об участии Елены Воробей в украинской вечеринке в Берлине
Последние материалы
Пять заблуждений о средствах для кожи при атопическом дерматите
Рагу из дикого риса с грибами: побалуйте себя оригинальным блюдом
Режиссёр Майкл Мохан возмутился русским названием фильма "Омен. Непорочная"
Как отличить поддельное моторное масло от оригинала: советы экспертов
Оживляем газон весной: пошаговая инструкция
Просмотр контента перед сном плохо сказывается на качестве сна
Тренер Новиков рассказал, как улучшить прыжок в баскетболе
Зеленский сообщил, что ввода западных войск на Украину не будет
Как приготовить смесь из мёда и чеснока для лечения простуды
Названа страна с самыми популярными котами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников