"За Семёна Ерёмина": российские лётчики отомстят за убийство военкора сбросом ФАБ-1500 на позиции ВСУ

"Известия": ВКС РФ сбросят ФАБы на украинские позиции за Ерёмина

ВКС России сбросит на украинские позиции четыре фугасные авиабомбы ФАБ-1500 с надписями "За Семёна Ерёмина", сообщают "Известия".

Фото: vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Фото боеприпасов опубликовал Telegram-канал Fighterbomber.

42-летний военкор "Известий" Семён Ерёмин погиб 19 апреля 42 года в зоне спецоперации на Украине: во время съемки репортажа он подвергся атаке FPV-дрона и получил смертельное ранение.

Ерёмин работал в зоне СВО с февраля 2022 года, одним из первых снял репортаж из Волновахи в марте того же года, а также материалы о российских "Ланцетах" и "Солнцепеках".

В субботу Кремль выразил соболезнования в связи с гибелью журналиста и подчеркнул, что ВСУ намеренно уничтожают представителей российской прессы. Член Общественной палаты РФ Александр Малькевич предложил наградить военкора орденом Мужества посмертно. Глава ДНР Денис Пушилин напомнил, что многие работы Ерёмина посвящены жизни дончан и военным действиям в Донбассе.

В Следственном комитете РФ заявили, что намерены установить всех причастных к гибели военкора.

Ранее в Великобритании сообщили об уничтожении российской армией украинских МиГ-29 и С-300.