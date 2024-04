"За Семёна Ерёмина": российские лётчики отомстят за убийство военкора сбросом ФАБ-1500 на позиции ВСУ

ВКС России сбросит на украинские позиции четыре фугасные авиабомбы ФАБ-1500 с надписями "За Семёна Ерёмина", сообщают "Известия".

Фото: vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0