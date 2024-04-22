Дмитрий Песков о ядерном оружии в Польше: "Военные гарантирую нашу безопасность"

Дмитрий Песков обещал, что Россия примет меры в случае размещения ядерного оружия в

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, прокомментировал прошение Польши о размещении ядерного оружия на её территории. Песков заявил, что возможные варианты

"Военные, разумеется, будут анализировать в случае реализации. Я думаю, в любом случае будут делать все необходимые ответные шаги, чтобы гарантировать нашу безопасность".

Страны НАТО могут предложить размещение ядерного арсенала США на своей территории, но конечное решение принимают в пентагоне. Учитывая, что от Варшавы до Москвы по прямой около 1150 км, а скорость стандартной американской баллистической ракеты Minuteman III составляет 24000 км/ч, подлётное время может быть критически малым, что вынудит Россию пойти на зеркальные или превентивные меры.