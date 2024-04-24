Лидеры Великобритании и Германии заявили об увеличении военных поставок для Киева

Германия и Великобритания выразили намерение увеличить вложения в военное обеспечение Украины, как утверждается в совместном документе об обороне и безопасности, принятом после встречи канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Риши Сунака в Берлине в середу.
Авторы заявили о планах наращивать деятельность совместных предприятий и вложения в военное обеспечение и производство, чтобы укрепить военно-промышленную базу Украины. В документе также отмечается соглашение о повышении уровня поддержки Киева, включая вопросы, касающиеся украинских вертолетов, в том числе оказание помощи в обучении и обслуживании.
"Великобритания и Германия будут сотрудничать для максимизации воздействия инициативы "Немедленные действия по противовоздушной обороне" и Международного фонда для Украины", — добавили авторы документа.
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