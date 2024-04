Лидеры Великобритании и Германии заявили об увеличении военных поставок для Киева

Германия и Великобритания выразили намерение увеличить вложения в военное обеспечение Украины, как утверждается в совместном документе об обороне и безопасности, принятом после встречи канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Риши Сунака в Берлине в середу.

Фото: eucom.mil by U.S. Air Force photographer is licensed under public domain in the United States.