Лидеры Великобритании и Германии заявили об увеличении военных поставок для Киева

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Великобритания и Германия увеличат военную помощь Украине

Силовые структуры » Военные новости

Германия и Великобритания выразили намерение увеличить вложения в военное обеспечение Украины, как утверждается в совместном документе об обороне и безопасности, принятом после встречи канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Риши Сунака в Берлине в середу.

Великобритания и Германия увеличат военную помощь Украине
Фото: eucom.mil by U.S. Air Force photographer is licensed under public domain in the United States.

Авторы заявили о планах наращивать деятельность совместных предприятий и вложения в военное обеспечение и производство, чтобы укрепить военно-промышленную базу Украины. В документе также отмечается соглашение о повышении уровня поддержки Киева, включая вопросы, касающиеся украинских вертолетов, в том числе оказание помощи в обучении и обслуживании.

"Великобритания и Германия будут сотрудничать для максимизации воздействия инициативы "Немедленные действия по противовоздушной обороне" и Международного фонда для Украины", — добавили авторы документа.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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