Politico: помощь США не гарантирует победы Украины

Представители администрации президента США Джо Байдена выражают сомнения относительно возможности Киева достичь успехов на поле боя даже при наличии нового финансового пакета помощи на сумму почти в 61 миллиард долларов, указывает газета Politico, ссылаясь на троих анонимных официальных лиц из США.

Фото: flickr.com by Obama White House from Washington, DC is licensed under Public domain