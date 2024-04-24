Представители администрации президента США Джо Байдена выражают сомнения относительно возможности Киева достичь успехов на поле боя даже при наличии нового финансового пакета помощи на сумму почти в 61 миллиард долларов, указывает газета Politico, ссылаясь на троих анонимных официальных лиц из США.
Один из источников, цитируемый изданием, высказывает следующее мнение: "Получат ли они то, что им необходимо для достижения победы? Возможно, в конечном итоге, однако это не гарантирует успеха".
По утверждениям официальных лиц, последние изменения на поле боя существенно повлияли на обстановку за последние несколько месяцев. Они отмечают, что это, в частности, связано с недостатком боеприпасов у украинских вооруженных сил. Однако даже после оказания помощи с целью "отмены месяцев и лет территориальных убытков", потребуются серьезные усилия. По мнению американских официальных лиц, тактика и приоритеты Киева вызывают сомнения, особенно после неудачи прошлогоднего контрнаступления.
Заявления советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, сделанные на брифинге в среду, свидетельствуют о том, что Соединенные Штаты не исключают возможности новых тактических успехов России в ближайшие недели, несмотря на возобновление поставок американского вооружения.
Сенат Соединенных Штатов дал одобрение законопроекту о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и администрацию на Тайване, в результате голосования в среду.
Оба палаты американского конгресса приняли законопроект. Его следует подписать президенту США Джо Байдену, который уже выразил намерение ратифицировать его. В частности, на помощь Украине будет выделено почти 61 миллиард долларов. Из этой суммы 23,2 миллиарда предназначены для пополнения поставок вооружений из американских арсеналов, 13,8 миллиарда — на военные закупки для Украины на международном рынке, а 11,3 миллиарда — для обеспечения "текущих военных операций США в этом регионе".
Контрнаступление со стороны украинских вооруженных сил началось 4 июня 2023 года. Через три месяца президент России Владимир Путин охарактеризовал его как неудачу. Высокопоставленный источник из Министерства обороны России заявил журналистам в апреле, что новое контрнаступление Вооруженных сил Украины завершится для страны катастрофой с окончательным поражением ее армии.
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