Politico: помощь США не гарантирует победы Украины

На Западе заявили, что поддержка Украины не гарантирует ее победы

Представители администрации президента США Джо Байдена выражают сомнения относительно возможности Киева достичь успехов на поле боя даже при наличии нового финансового пакета помощи на сумму почти в 61 миллиард долларов, указывает газета Politico, ссылаясь на троих анонимных официальных лиц из США.

Фото: flickr.com by Obama White House from Washington, DC is licensed under Public domain

Один из источников, цитируемый изданием, высказывает следующее мнение: "Получат ли они то, что им необходимо для достижения победы? Возможно, в конечном итоге, однако это не гарантирует успеха".

По утверждениям официальных лиц, последние изменения на поле боя существенно повлияли на обстановку за последние несколько месяцев. Они отмечают, что это, в частности, связано с недостатком боеприпасов у украинских вооруженных сил. Однако даже после оказания помощи с целью "отмены месяцев и лет территориальных убытков", потребуются серьезные усилия. По мнению американских официальных лиц, тактика и приоритеты Киева вызывают сомнения, особенно после неудачи прошлогоднего контрнаступления.

Заявления советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, сделанные на брифинге в среду, свидетельствуют о том, что Соединенные Штаты не исключают возможности новых тактических успехов России в ближайшие недели, несмотря на возобновление поставок американского вооружения.

Сенат Соединенных Штатов дал одобрение законопроекту о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и администрацию на Тайване, в результате голосования в среду.

Оба палаты американского конгресса приняли законопроект. Его следует подписать президенту США Джо Байдену, который уже выразил намерение ратифицировать его. В частности, на помощь Украине будет выделено почти 61 миллиард долларов. Из этой суммы 23,2 миллиарда предназначены для пополнения поставок вооружений из американских арсеналов, 13,8 миллиарда — на военные закупки для Украины на международном рынке, а 11,3 миллиарда — для обеспечения "текущих военных операций США в этом регионе".

Контрнаступление со стороны украинских вооруженных сил началось 4 июня 2023 года. Через три месяца президент России Владимир Путин охарактеризовал его как неудачу. Высокопоставленный источник из Министерства обороны России заявил журналистам в апреле, что новое контрнаступление Вооруженных сил Украины завершится для страны катастрофой с окончательным поражением ее армии.