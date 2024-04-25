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Марко Бертолини: Западное вооружение не спасет Украину

Генерал НАТО заявил, что поставки вооружений Украине не изменят ситуации на поле боя

1:43
Силовые структуры » Военные новости

Новые поставки вооружения на Украину не могут радикально изменить обстановку на поле боя, заявил бывший генерал НАТО Марко Бертолини, слова которого передает издание IL Fatto Quotidiano.

Генерал НАТО заявил, что поставки вооружений Украине не изменят ситуации на поле боя
Фото: Официальный сайт президента Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По словам бывшего генерала, необходимо учитывать предыдущие события и высокие ожидания от украинских операций. На Западе продолжают осторожно оценивать эффективность новых поставок. Оружие будет поставлено, и оно будет значительным, однако это происходит в условиях кризиса на Украине и наступления российских войск по всей линии фронта.

Бертолини также отметил, что не существует вооружения, способного обеспечить украинским вооруженным силам решающее преимущество. Он напомнил, что ранее Запад возлагал надежды на танки Leopard, Abrams и Challenger, но они не принесли значительных результатов. Генерал добавил, что ключевым ресурсом в военном противостоянии остаются люди, и число граждан Украины, готовых сражаться, постоянно уменьшается.

По мнению эксперта, несмотря на применение радикальных методов мобилизации и жестких приемов вербовки, украинцы остаются в невыгодном положении: их меньше, и они переходят в оборону.

В среду Джо Байден подписал закон о поддержке иностранных союзников, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов для продолжения противостояния с Россией. Позднее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что переброска американской военной помощи начнется немедленно, чтобы компенсировать потерянное время на ее согласование.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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