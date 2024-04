На Украине заявили, что Россия в разы превосходит Украину в вопросах РЭБ

Украина значительно отстает от России в области разработки и изготовления средств электронной борьбы (ЭБ), сообщила руководительница центра поддержки аэроразведки Вооруженных сил Украины Мария Берлинская в интервью украинским СМИ.

Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0