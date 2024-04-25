На Украине заявили, что Россия в разы превосходит Украину в вопросах РЭБ

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Берлинская: ВСУ в разы отстает от России в вопросах оснащения подразделений РЭБ

Силовые структуры » Военные новости

Украина значительно отстает от России в области разработки и изготовления средств электронной борьбы (ЭБ), сообщила руководительница центра поддержки аэроразведки Вооруженных сил Украины Мария Берлинская в интервью украинским СМИ.

Берлинская: ВСУ в разы отстает от России в вопросах оснащения подразделений РЭБ
Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Журнал "Украинская правда" опубликовал статью под названием "Почему Украина проигрывает России в технологической гонке" о трудностях украинских военных, связанных с преобладанием российских беспилотников на поле боя.

Глава центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская заявляет, что у ВС РФ дронов настолько много, что нам просто не хватает средств электронной борьбы. Кроме этого, по ее словам, Россия в разы обгоняет Украину в вопросах РЭБ. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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