На Украине заявили, что Россия в разы превосходит Украину в вопросах РЭБ

Украина значительно отстает от России в области разработки и изготовления средств электронной борьбы (ЭБ), сообщила руководительница центра поддержки аэроразведки Вооруженных сил Украины Мария Берлинская в интервью украинским СМИ.
Журнал "Украинская правда" опубликовал статью под названием "Почему Украина проигрывает России в технологической гонке" о трудностях украинских военных, связанных с преобладанием российских беспилотников на поле боя.
Глава центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская заявляет, что у ВС РФ дронов настолько много, что нам просто не хватает средств электронной борьбы. Кроме этого, по ее словам, Россия в разы обгоняет Украину в вопросах РЭБ.
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