Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Энергетические шарики без выпечки из овсянки и орехов
Изменения без сахара: как отказ от сладкого повлияет на здоровье и внешность
Россиянам рассказали, какие места на теле выбирают клещи для укуса
Россияне назвали самые эффективные средства от запаха из лотка
Узбекистан отменил требование о страховании ипотечного жилья
Польза картофельного отвара для огородников
Владимир Путин вступил в должность Президента на новый срок
Гайдай планировал назвать "Бриллиантовую руку" совершенно по-другому
Ольга Петрова: вредное воздействие кондиционера сильно преувеличено
Рамзан Кадыров заявил, что необходимо заставить Зеленского подписать все нужные документы после освобождения Одессы и Харькова

Кадыров об СВО: в этот месяц надо забирать ближайшую территорию

Силовые структуры » Военные новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров, обсуждая ход спецоперации в эфире телеканала "Россия 1", заявил, что в течение этого месяца следует взять под контроль Одессу и Харьков, а затем заставить президента Украины Владимира Зеленского подписать документы, необходимые для обеспечения безопасности России.

Кадыров об СВО: в этот месяц надо забирать ближайшую территорию
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 License

По его мнению, необходимо действовать более решительно и жестко, пока есть возможность, чтобы вернуть ближайшие территории.

Кадыров подчеркнул, что подписание этих документов важно для безопасности России, ее граждан и русскоязычного населения, проживающего на территории Украины.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Обсудить
Популярное
Какие хитрости помогут похудеть быстрее при занятиях ходьбой

Для эффективного использования ходьбы в целях похудения есть несколько полезных советов.

Как нужно ходить, чтобы быстрее похудеть: пять несложных правил
Делимся советами любителям петунии
Для садоводов: как формировать шар из петунии?
Тактическое ядерное оружие России. Для "западных партнёров" представлен широкий ассортимент
Сулейман ещё до Хюррем был тем ещё романтиком: он неспроста выбрал имя Махидевран для своей первой жены
Обороне ВСУ предрекли "эффект домино", Работино почти освобождено Дмитрий Плотников Старец Иона Одесский предсказал ход СВО и неизбежную войну России с Западом Любовь Степушова Разведчик Рипер: "На учениях загрузят ТЯО, выйдут на точки пуска, и привет" Олег Володин
Предотвращение образования седины: эффективные методы борьбы с нарушениями пигментации
Вкуснейшие оладушки за 10 минут: простой и быстрый рецепт, который покорит всех гостей
Что делать, чтобы груша плодоносила намного быстрее?
Что делать, чтобы груша плодоносила намного быстрее?
Последние материалы
Энергетические шарики без выпечки из овсянки и орехов
Изменения без сахара: как отказ от сладкого повлияет на здоровье и внешность
Россиянам рассказали, какие места на теле выбирают клещи для укуса
Россияне назвали самые эффективные средства от запаха из лотка
Узбекистан отменил требование о страховании ипотечного жилья
Польза картофельного отвара для огородников
Владимир Путин вступил в должность Президента на новый срок
Гайдай планировал назвать "Бриллиантовую руку" совершенно по-другому
Ольга Петрова: вредное воздействие кондиционера сильно преувеличено
Путин заявил, что Правительство РФ обеспечило достойный рост доходов граждан
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников