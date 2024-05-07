Глава Чечни Рамзан Кадыров, обсуждая ход спецоперации в эфире телеканала "Россия 1", заявил, что в течение этого месяца следует взять под контроль Одессу и Харьков, а затем заставить президента Украины Владимира Зеленского подписать документы, необходимые для обеспечения безопасности России.
По его мнению, необходимо действовать более решительно и жестко, пока есть возможность, чтобы вернуть ближайшие территории.
Кадыров подчеркнул, что подписание этих документов важно для безопасности России, ее граждан и русскоязычного населения, проживающего на территории Украины.
Для эффективного использования ходьбы в целях похудения есть несколько полезных советов.