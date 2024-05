Рамзан Кадыров заявил, что необходимо заставить Зеленского подписать все нужные документы после освобождения Одессы и Харькова

Глава Чечни Рамзан Кадыров, обсуждая ход спецоперации в эфире телеканала "Россия 1", заявил, что в течение этого месяца следует взять под контроль Одессу и Харьков, а затем заставить президента Украины Владимира Зеленского подписать документы, необходимые для обеспечения безопасности России.

