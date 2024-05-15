Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нетребко сообщила о возвращении на сцену Берлинской оперы и восхитила Киркорова
Кинологи назвали умные породы собак
Компания Amazon стала крупнейшим мировым брендом
На рейсе из Турции в Ирландию обнаружили пассажира с корью
Алёна Бабенко отметила годовщину свадьбы с мужем и показала редкое фото
Запечённый лосось по-средиземноморски: рецепт
Влад Топалов признался, что сохранил свой брак с Региной Тодоренко благодаря терапии
Жена Петросяна Татьяна Брухунова попала в ДТП
Как справиться с паршой

Министр ЦАР Балалу заявил об эффективном сотрудничестве FACA и ЧВК "Вагнер"

Силовые структуры » Военные новости

Министр связи и средств массовой информации ЦАР Максим Балалу отметил эффективность военного сотрудничества страны с Россией и ЧВК "Вагнер". Об этом он заявил в ходе еженедельной пресс-конференции.

Министр ЦАР Балалу заявил об эффективном сотрудничестве FACA и ЧВК "Вагнер"
Фото: flickr.com by USAFRICOM is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

По его словам, специалисты "Оркестра" еще долго будут обучать правительственные силы, что делает Центральноафриканскую Республику сильнее.

"Подразделения FACA, прошедшие подготовку под руководством российских военных специалистов, хорошо подготовлены и проводят замечательную работу по обеспечению безопасности страны", — добавил он.

Балалу подчеркнул, что находящиеся на территории ЦАР сотрудники ЧВК "Вагнер" позволили обезопасить и защитить жителей африканского государства. Так, FACA при поддержке "музыкантов" регулярно проводит в регионах страны успешные рейды против незаконных вооруженных группировок.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Обсудить
Популярное
Певец ЮрКисс рассказал, что Шаман "обманул" его отца перед концертом в Донбассе

Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.

Певец ЮрКисс рассказал об обмане певца Шамана перед концертом в Донбассе
Из-за чего желтеют листья огурцов?
Даём советы, чтобы листья огурцов не желтели
В Германии заявили об ответственности России за рост поставок газа в ЕС
Петуния будет радовать своими красками: рассказываем, что надо делать
Российское наступление на Харьков подходит к кульминации Дмитрий Плотников Грузия принимает меры купирования госпереворота по украинскому сценарию Любовь Степушова Залог нашей победы в СВО — полное доверие власти и народа Виктор Пахомов
Опилки в огороде: рассказываем плюсы и минусы
"Не Цой и не герой": Оскар Кучера прошёлся по Шаману
Губят урожай: вот какие ошибки при высадке томатов в открытый грунт могут привести к негативным последствиям
Губят урожай: вот какие ошибки при высадке томатов в открытый грунт могут привести к негативным последствиям
Последние материалы
Как справиться с паршой
ИНСОР: страховать дом от лесных пожаров уже поздно
Спортивный эксперт Гореликов высказался за сохранение потолка зарплат хоккеистов
Евгений Тимаков: лучше вместо кофе запретить продажу энергетиков детям
Как избавиться от скрипа дворников без замены щеток: совет водителям
Подсказки, которые помогают уменьшить необходимость частого мытья волос
Винная компания подала иск на Брэда Питта из-за бассейна
Нарколог Шуров: при прекращении курения у человека возникает абстинентный синдром
Из-за курения вейпов у подростков всё чаще стали диагностировать новообразования
Стив Бушеми помогал разгребать обломки торгового центра 11 сентября 2001 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников