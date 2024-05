Министр ЦАР Балалу заявил об эффективном сотрудничестве FACA и ЧВК "Вагнер"

Министр связи и средств массовой информации ЦАР Максим Балалу отметил эффективность военного сотрудничества страны с Россией и ЧВК "Вагнер". Об этом он заявил в ходе еженедельной пресс-конференции.

Фото: flickr.com by USAFRICOM is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license