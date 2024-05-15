Министр ЦАР Балалу заявил об эффективном сотрудничестве FACA и ЧВК "Вагнер"

Министр связи и средств массовой информации ЦАР Максим Балалу отметил эффективность военного сотрудничества страны с Россией и ЧВК "Вагнер". Об этом он заявил в ходе еженедельной пресс-конференции.

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По его словам, специалисты "Оркестра" еще долго будут обучать правительственные силы, что делает Центральноафриканскую Республику сильнее.

"Подразделения FACA, прошедшие подготовку под руководством российских военных специалистов, хорошо подготовлены и проводят замечательную работу по обеспечению безопасности страны", — добавил он.

Балалу подчеркнул, что находящиеся на территории ЦАР сотрудники ЧВК "Вагнер" позволили обезопасить и защитить жителей африканского государства. Так, FACA при поддержке "музыкантов" регулярно проводит в регионах страны успешные рейды против незаконных вооруженных группировок.